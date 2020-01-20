Karabağlar'ın imar planlarına yargı freni

Karabağlar'ın bazı plan notlarının; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olması nedeniyle Mimarlar Odası tarafından açılan dava İzmir 3.İdare Mahkemesi'nce haklı bulundu ve planlama uygulamasının iptaline karar verdi.

Karabağlar Belediyesi'nin hazırladığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11 Haziran 2018 tarih, 05.731 sayılı kararı ile Karabağlar'da yer alan yaklaşık 780 hektarlık alanda plan değişikliğinde yer alan söz konusu plan notları şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı görüldü. Mimarlar Odası'nın; İzmir 3.İdare Mahkemesi'ne sunduğu iptal dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Planlama kararları; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmak zorunda olduğu, plan kararlarının seçenekli olamayacağı, plan, plan raporu ve plan notlarının bir bütün olması gerektiği ancak dava konusu plan değişikliği incelendiğinde plan notları ile plan paftaları üzerinde yer alan plan kararlarının örtüşmediği görülmektedir. Birbirinden farklı yapılaşma koşullarının bulunduğu, ayrıcalıklı imar hakları içeren seçenekli yapılaşmaların önerildiği, dikkate alındığında söz konusu işlemin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu açıktır. Ayrıca dava konusu plan değişikliğinin bulunduğu bölgede yakın zamanda kapsamlı imar planı revizyonlarının yapıldığı, bu nedenle de yapılacak düzenlemelerin imar planı revizyonu ilkeleriyle uyumlu olmayan çok sayıda husus bulundurduğu görülmaektedir." Bu gerekçelerle açılan davada mahkeme değişiklikleri iptal etti.

Uyarılar var

Kararda yapılmak istenen plan değişikliği ile ayrıcalıklı imar hakları ortaya çıkaran ve bölgedeki nüfus, yapı ve trafik yoğunluğunu artıran fakat buna dönük herhangi bir çözüm öngörülmeyen plan notlarının İzmir içindeki benzer birçok alan için emsal teşkil edeceği uyarısı yapıldı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı H. İbrahim Alpaslan "Kentimizin daha sağlıklı gelişmesi için çağdaş şehircilik ve mimarlık ilkelerinin benimsememiz gerekiyor. Bu konuda en çok duyarlılık göstermemiz gereken konu ise ayrıcalıklı imar haklarına yol açmamaktır. Karabağlar İlçesi içerisindeki benzer diğer uygulamaların derhal iptal edilmesi hususunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi'nin gereğini yapmasını talep ediyoruz" dedi.

Ayrıca dava konusu plan notlarından 1.16 nolu plan notuna ilişkin kısmın İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin 2019/82 Esas, 2019/1411 Karar ile reddedilmesi nedeniyle söz konusu kısma ilişkin olarak ilk derece mahkemesi kararının kısmen kaldırılması talebiyle istinaf yoluna başvurulduğu öğrenildi.