Karabağlar'ın parkları modernleşiyor

Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede yeni park alanları yaparken, aynı zamanda eskiyen parkları da yenileyerek günümüz şartlarına uygun hale getiriyor.

Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz ay, hayatını kaybeden Fahrettin Altay Mahalle Muhtarı Sinan Kilercioğlu'nun adı yenilenen parka, Türk Edebiyat Dünyası'nın büyük ismi Muzaffer İzgü'nün adı ise yeni yapılan bir parka verilerek hizmete açıldı. Ayrıca ilçede bulunan Basın Sitesi Parkı, Demiryolları Parkı, Hulusi Kentmen Parkı, Engelliler Parkı, Kadın Hakları Parkı, Ant Parkı, Zakkumlu Park ile General Kazım Özalp Mahallesi'nde park çalışmaları da aralıksız devam ederken, bu parklar önümüzdeki günlerde birbiri ardına açılacak.

Çok yakışacak

İlçede nefes alacak alanların arttırılacağını, vatandaşların keyifle oturacakları parkları hayata geçirdiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yeni yapılacak parkların da Karabağlar'a yakışan güzellikte olacağını ifade etti.