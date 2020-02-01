Karabağlar Kibar Tesisi gün sayıyor

Karabağlar Belediyesi'nin Kibar Çok Amaçlı Tesisi hızla ilerliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla, 3 katlı binanın en alt katı otopark olarak kullanılacak.

Ortak kat semt ve kültür merkezi, düğün salonu ve taziye evi işlevi görürken, uzay çatıyla örtülü üst kat ise pazaryeri olarak hizmet verecek. Kibar Mahallesi'nde toplam 7 bin 200 metrekare inşaat alanını kapsayan proje, modern görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bölgenin pazaryeri ihtiyacını giderecek tesis ayrıca özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği semt merkezlerinden birine de ev sahipliği yapacak.

Hızla sürüyor

Çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Çelik kontrüksiyon çatının yapımı sürüyor. Son sürat giden çalışmalar tamamlandığında Kibar çok amaçlı tesisimiz, yurttaşlarımızın bir çok ihtiyacını aynı anda görebileceği modern bir yer olacak. Hedefimiz içinde semt ve kültür merkezleri, taziye salonları bulunan bu tür mekanları Karabağlar'ın farklı noktalarında olabildiğince yaymak" dedi. Başkan Selvitopu, Karabağlar'da önem verdikleri bir diğer konunun da kültür sanat çalışmaları olduğunu anımsatarak, "Bu anlamda Kibar Pazaryeri'nin bir katı da kültür merkezi gibi çalışacak" diye konuştu.