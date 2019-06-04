Karabağlar Kız Yurdu'na kayıtlar başladı

Karabağlar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Özel Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na kayıtlar başladı. Öğrencilerin en güvenli ve konforlu olarak yararlanabileceği, üst düzey fiziki olanaklara sahip Kız Öğrenci Yurdu aynı zamanda üniversitelere kolay ulaşım sağlayacak bir konumda bulunuyor.

Karabağlar Belediyesi’nin modern ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla yapımını tamamladığı Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu toplam 8 kattan oluşuyor. 3’er kişilik olmak üzere toplam 91 oda ve 1 engelli odasının bulunduğu yurt, toplam 274 yatak kapasiteli olacak.

İçinde kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarının bulunduğu yurtta 24 saat güvenlik personeli dönüşümlü olarak görev yapacak.

Yurt çamaşırhanesi ücretsiz

Yurt binasının her bölümünde öğrencilerin odasında 24 saat yararlanabileceği ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra odalarda her öğrenci için yatak, giysi dolabı, etajer, çalışma masası ve koltuğu, sıcak ve soğuk havalandırmalı klimalar bulunacak. Ayrıca öğrenciler yurt çamaşırhanesinden de ücretsiz faydalanabilecekler.

Tüm üniversite yerleşkelerine metro ve otobüs yolu ile çok kolay ulaşımın sağlanacağı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Karabağlar Belediyesi Özel Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na kayıt için 0 232 226 64 66 numaralı telefondan ya da Tahsin Yazıcı Mahallesi 9310 Sokak No:5 adresine şahsen gidilerek bilgi alınabilecek.