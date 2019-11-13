Karabağlar metrosu Aralık'ta start alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sisteme bir hat daha ekliyor. Halkapınar'ı Karabağlar'a bağlayacak olan metro hattı için proje ihalesi yapıldı, teklifler alındı. Bir aksilik olmazsa, inşaat da iki yıl içinde başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 179 kilometreyi bulan raylı sistem hattını geliştirmek için yeni adımlar atıyor. Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığı, Halkapınar-Karabağlar metro hattı için proje ihalesine çıktı. İhale gerçekleşti ve teklifler alındı. Yasal süre içinde herhangi bir itiraz olmazsa, kazanan firmayla Aralık 2019'da sözleşme imzalanması planlanıyor. 2020 yılı itibariyle kesin proje tamamlanacak. Ardından, önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne, sonra da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na "onay" başvuruları yapılacak. Bu sürenin yaklaşık iki yılı bulması öngörülüyor. Projenin, yatırım programına dahil edilmesiyle de inşaat ihalesi ve inşaat süreçleri başlayacak. Yeraltında yaklaşık 28 kilometrelik hat inşa edilecek. Onay süreçlerinde gecikme olmazsa Halkapınar-Karabağlar metro hattı inşaatının iki yıl sonra başlaması öngörülüyor.

Ağırlıklı olarak yer altından

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ana Ulaşım Master Planı'nda yer alan metro hattının, Halkapınar-Konak-Bozyaka-Eskiizmir Caddesi-Gaziemir-Yeni Fuar Alanı-Adnan Menderes Havalimanı güzergâhında inşa edileceğini söyledi. İnşaat öncesi yaklaşık 16 bin metrelik sondaj çalışması yapılacağını vurgulayan Soyer, şu bilgileri verdi: "Hat şehir içinde olduğu için sosyal yaşamı mümkün olduğunca az etkilemek adına çalışmaları olabildiğince yer altında yürüteceğiz. İstasyon sayısı ve yerleri henüz belli değil. Hepsi proje aşamasında. İstatistiki veriler ışığında ve vatandaşlarımızla yapılan anketlerle belirlenecek. Devam eden Narlıdere, ihale sürecindeki Buca metro projelerinin yanında Karabağlar metro hattını da gündemimize aldık. Tüm bu projelerle İzmir'i demir ağlarla örme yolunda çok önemli bir aşamayı geride bırakmış olacağız."