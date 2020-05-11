Karabağlar parklarına el değiyor

Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parkların bakımına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, parklardaki oyuncak ve spor aletlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Ayrıca oyun alanlarının kauçuk zemin yenileme işlemlerini yapıyor. Çimleri biçilen, yabani otları temizlenen parklar tertemiz bir hale getiriliyor. Parklardaki ağaçların budaması da yapılıyor.

0-14 yaş ve 15-20 yaş grubunun hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkacaklarını da dikkate alan belediye ekipleri, parklardaki tüm oyun alanları ve bankları da düzenli olarak dezenfekte ediyor. Bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince de, tüm parklardaki otomatik sulama sistemleri devreye alındı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, vatandaşların nefes alabilecekleri alanlar oluşturmaya ve bunların bakımına özel önem verdiklerini vurgulayarak, “Umarım salgın günleri bir an önce geçer ve başta kısıtlama kapsamındaki çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız yeniden buraları doldurur” dedi.