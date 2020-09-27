Karabağlar pazarlarında sıkı denetim

Karabağlar Belediyesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilçedeki tüm pazaryerlerinde önlem ve denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İl Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda, pazaryerlerinde esnafın HES kodu sorgulaması yapılıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kod olmadan esnafın satış yapmasına izin vermiyor.

Tüm dünyayı tehdit eden bu salgın ülkemize sıçrar sıçramaz önlem ve mücadele çalışmalarını başlatan Karabağlar Belediyesi, geçen yaz aylarında da işi sıkı tutmayı sürdürdü. Belediye hizmet binalarında maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine aynı şekilde devam edildi. Bu süreçte de personele ve vatandaşa on binlerce maske ücretsiz dağıtıldı.

Karabağlar Belediyesi, son haftalarda vakalardaki artışa bağlı olarak önlemleri yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İl Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından hemen pazarcı esnafıyla iletişime geçti. Kararın ayrıntılarıyla ilgili esnafa uyarı mesajları gönderen ekipler, buna göre önlem alınmasını istedi.

Karar doğrultusunda pazarcı esnafının HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulamasına da başlandı. Bu kodu zabıta ekiplerine göstermeyen ya da durumu riskli çıkanların, pazaryerlerinde satış yapmasına izin verilmiyor. Kararın ardından ilk olarak, Yeşilyurt, Yunus Emre ve Yurtoğlu pazarlarında kapsamlı denetimler yapıldı. Zaman zaman esnafa HES kodunun nasıl alınması gerektiğiyle ilgili yardımcı olan ekipler, karara direnenlere ise cezai işlem uyguladı. Ayrıca esnaftan, pazar kapandıktan sonra çöp ve atıklarını, yanlarında getirecekleri çöp poşetine koyup bırakmaları istendi. Zabıta ekipleri önlem ve denetimlerine, ilçede her hafta açılan 15 pazarda devam edecek.

İşi sıkı tutuyoruz

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, son zamanlarda koronavirüs vaka sayılarında artışlar olduğunu hatırlatarak, bu nedenle işi sıkı tutmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu sorunun ancak toplumsal bilinçle atlatılabileceğini; herkesin maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına harfi harfine uyması gerektiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Biz hizmet binalarımızda bu üç konuya özellikle dikkat ediyoruz. Yaz aylarında da önlemlerimizi sürdürdük. Son olarak İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda, pazaryerlerindeki denetimlerimizi artırdık" dedi.

Toplum sağlığını koruma açısından, pazarcı esnafından belirlenen kurallara uymalarını isteyen Başkan Selvitopu, "Umarım bu sıkıntılı süreci, dikkat ve dayanışmayla hep birlikte atlatırız. Tüm esnafımıza sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum" diye konuştu.