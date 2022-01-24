Karabağlar Uğur Mumcu'yu özlemle andı

Türk basınının onurlu kalemi Uğur Mumcu, katledilişinin 29. yılında Karabağlar'da özlemle anıldı

Üçyol Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıtı önünde düzenlenen törene, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Tacettin Bayır ve Atila Sertel, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri, bir önceki dönem İGC Başkanı Misket Dikmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, CHP'nin İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Selvitopu törende yaptığı konuşmada, bu ülkenin önemli değerlerinden birini yine özlemle andıklarını vurgulayarak, “Onu katledenler zannettiler ki, Uğur Mumcu'nun bedeni yok edilince düşünceleri de ortadan kalkacak. Onun ülkesine, halkına bakışının yok olacağını zannettiler. Oysa bu halk her 24 Ocak'ta onu bağrına basmaya ve sevgiyle anmaya devam ediyor. Katledenlerin gücü onu unutturmaya yetmedi. Bundan sonra da hiç kimsenin gücü yetmeyecek” dedi.

Mumcu'nun ömrü boyunca bu ülkenin çıkarlarını ve halkını kalemiyle savunmaktan başka bir şey yapmadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Hiç zenginleşmedi. Hiçbir zaman şatafatlı hayat sürmedi. Sadece kalemiyle düşüncelerini yansıttı. Onu tehlikeli görenler bedenini ortadan kaldırdılar. Oysa Mumcu düşünceleriyle, yazılarıyla yaşamaya devam ediyor. Bu ülke durdukça, yüzlerce yıl da yaşamaya devam edecek. Daha yürekten, daha anlamlı günlerde onu anmaya devam edeceğiz. Bir kez daha kendisini minnetle anıyor, önünde saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.



Onurlu miras



İGC Başkanı Gappi de konuşmasında, Mumcu'nun gazeteciliği ve öğretileriyle yaşamaya devam ettiğini belirterek, “Bıraktığı onurlu miras ve düşünceleri yolumuzu aydınlatıyor. Vursalar da parçalasalar da yepyeni Uğur Mumcular ülkenin dört bir yanında doğmaya devam ediyor” dedi.

CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Tacettin Bayır ve Atila Sertel de konuşmalarında, Mumcu'nun bugünleri 30-40 yıl öncesinden çok iyi tahlil ettiğine dikkat çektiler.

Konuşmaların ardından Uğur Mumcu Anıtı'na kırmızı karanfil bırakıldı. Katılımcılar daha sonra anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar.