Karabağlar ve Konak’ta emekçiler ayakta! Grev kararı asıldı!

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile Konak Belediyesi Merbel A.Ş ve Karabağlar Belediyesi Karbel AŞ. arasında TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, belediyelere grev kararı asıldı. 16 Ocak’a kadar anlaşma sağlanamazsa emekçiler greve çıkacak.

FATİH ÖZKILINÇ- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK)’na bağlı Genel-İş Sendikası ile Konak Belediyesi Merbel A.Ş ve Karabağlar Belediyesi Karbel AŞ. arasında 7 Eylül 2022 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Genel-İş 5 No’lu Şube, Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’ne grev ilanını astı. Her iki belediyede yapılan basın açıklamasını Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras okudu. Açıklamanın ardından emekçiler halay çekti. Sendikanın açıklamasına göre; anlaşma sağlanamaması halinde Konak Belediyesi’ne bağlı Merbel A.Ş ile Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Karbel A.Ş emekçileri 16 Ocak’ta greve çıkacak.

‘ŞARTEL İNECEK BU İŞ BİTECEK’

Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi önünde toplanan emekçiler, ellerinde ‘Ya toplu sözleşme masası ya grev halayı’ yazılı pankartı taşırken; ‘Sefalete teslim olmayacağız’, ‘Şartel inecek bu iş bitecek’, ‘Grev isyan direniş’, ‘Bize ekmek yoksa size huzur yok’, ‘İşçiyiz haklıyız kazanacağız’, ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’, ‘Zafer direnen emekçinin olacak’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Yaşasın onurlu mücadelemiz’ sloganları da attı.

YOKSULLAŞIYORUZ

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, “Hükümetin ekonomi politikalarını kötü yönetmesi, artan borçlar ve vergi yükü işçi ücretlerini enflasyon karşısında eritti, yaşam koşullarını ağırlaştırdı. Zamların ve hayat pahalılığının sorumlusu işçiler değil ama hayat pahalılığı karşısında her gün yoksullaşan işçilerdir. Bizler en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldik. İnsan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, sosyal haklarımızı ve toplu sözleşme kazanımlarımızı istiyoruz. Bu enflasyonla, bu zamlarla insanca yaşamak, ailemizi geçindirebilmek, çocuklarımızın geleceğini planlamak şöyle dursun, isteklerini karşılayabilmek mümkün değildir. Her gün temel gıda maddelerine zamlar yağarken işçilere, emekçilere ve dar gelirlilere iktidar tarafından, hayat dar edilirken biz işçiler, yaşamın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu düzenin karşısına ‘Bu böyle gitmez’ diyerek çıkacağız ve sefalet ücretlerine teslim olmayacağız” diye konuştu.

ÜCRETLER ERİYOR!

TİS görüşmeleri boyunca müzakere yolunu seçtiklerini ancak işverenlerin aynı sorumlulukla yaklaşmadığını belirten Aras, “Bir önceki yıl imzaladığımız TİS, bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Ücretlerimize yapılan zamlar daha elimize geçmeden enflasyona yenik düşmüş, alın terimiz neredeyse her gün zamlanan faturalara akmıştır. Ağırlaşan yaşam koşulları, artan enflasyon, ardı arkası kesilmeyen zamlar, yaşanan ekonomik kriz, işçi sınıfına yönelik saldırıları derinleştirmektedir. TİS’in bitmediği her gün, bizi ücretlerimizin eridiği ekonomik kriz ile daha fazla karşı karşıya bırakmaktadır. Zira biz işçileri kendi başına ne kadar ücret aldığımız değil, aldığımız ücretlerin, ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetip yetmediği ilgilendirmektedir. Bu açıdan bizim için durum açık ve nettir; insanca bir yaşam için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Eriyen ücretlerimiz ve sosyal haklarımız talep ettiğimiz noktaya gelinceye dek aynı kararlılıkla ve inançla mücadelemize devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Aras, “Eğer TİS’te masada anlaşma sağlayamazsak 16 Ocak 2023 Pazartesi itibariyle MERBEL ve KARBEL işçisi greve çıkacaktır ve hizmet duracaktır. Sadece bu meydanda değil, ülkenin dört bir yanında birleşe birleşe, omuz omuza vererek bu ülkeye eşitliği de refahı da adaleti de barışı da biz getireceğiz; eşitsizliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, yoksulluğa, işsizliğe ve sefalet ücretine teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.