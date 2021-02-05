Karabağlar’da 20 milyon liralık borç yapılandırması

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını öngören 7256 sayılı yasadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi’ne yoğun başvuru yaptı

Son başvuru tarihi olarak belirlenen 1 Şubat 2021 tarihi dikkate alındığında, başvuranların sayısı 12.385’e, yapılandırılan borç miktarı da 19.783.339’a ulaştı. Vatandaşların 7251’i, borcunu peşin ödemeyi tercih etti. Diğer vatandaşlar da borçlarını 6, 9, 12 ya da 18 aylık taksitler halinde ödemeyi istedi. Vatandaşlar yapılandırma için belediye hizmet binalarına geldikleri gibi Karabağlar Belediyesi'nin internet sitesi “www.karabaglar.bel.tr” adresini de kullandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başvuruları sona eren yapılandırma yasasının hem vatandaşlar hem de belediyenin yararına olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın önemli bir bölümü peşin ödeme yapmayı tercih etti. Peşin ödeme yapmayan vatandaşlarımız ise taksitle ödeme olanağına kavuştu. Biz de pandemiyle etkin mücadele ettiğimiz bir dönemde, önemli bir gelire kavuşmuş olduk. Bu paranın her kuruşunu, yine halkımızın yararına olacak işlere kullanacağız. Bu anlayışla, yapılanmaya başvuran tüm vatandaşlarımıza ve onlara ellerinden geldiğince en iyi hizmeti vermeye çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.



