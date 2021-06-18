Karabağlar’da 39 zabıta memuru yemin etti

Karabağlar Belediyesi’nde asıl memurluğa atanmaya hak kazanan 39 zabıta personeli, törenle yemin etti. Ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başkan yardımcıları, zabıta memurları ve aileleri katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, 1 Haziran 2020 tarihinde göreve başlayan zabıta memurlarının bugüne kadar yaptığı çalışmalara ilişkin görsel sunum gerçekleştirildi. Daha sonra yemin edecek zabıta memurları adına söz alan Büşra Nur Akbulut, “Pandemi koşullarında, sahada önemli bir deneyim kazandık. Bu süreçte sayın başkanımızı ve belediyemizi temsil ettiğimizi asla unutmadık. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Belediyenin aynasısınız’

Başkan Selvitopu da konuşmasında, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuran, sahada görev yapan zabıtanın belediyenin aynası olduğunu vurguladı. Kentte disiplinin sağlanmasında önemli bir görevin yerine getirildiğini belirten Başkan Selvitopu, “1 yılı aşkın süredir sahadasınız. Gözlem yaptınız, sorumluluk aldınız. Ne kadar önemli bir iş yaptığınızı görmüş oldunuz. Topluma, insanlara hizmet bence en önemli görevlerden. Karabağlar’da yaşayan 500 bin insanımıza aynı gözle bakarak eşit mesafede hizmet etmeye, onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya, sevgi ve saygıyla davranmaya bundan sonra da hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

‘Yüzümüzü kara çıkarmadınız’

1 yıl önce KPSS puanıyla aday zabıta memuru olmaya hak kazananların listesini ilk gördüğünde tereddüt yaşadığını söyleyen Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

“Çünkü hepiniz çok iyi eğitim almış arkadaşlarımızsınız. Aranızda mimar, mühendis, sosyolog, tarihçiler var. Acaba zabıta görevinde zorlanırlar mı, sıkıntı olur mu diye tereddüt geçirdik. Ancak zorlu pandemi sürecinde çok iyi bir performansın ortaya çıktığını gördük. Bu nedenle 39 arkadaşımıza ve onları destekleyen tüm Zabıta Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. Yüzümüzü kara çıkarmadınız. Düzenli, insanlara saygılı bir anlayışla görevinizi yapmaya çalıştınız. Böylece pırıl pırıl, genç arkadaşlarımız bu kuruma kazandırılmış oldu. Bu yönüyle gururluyuz, mutluyuz.”

Herkese eşit hizmet!

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi’nin tüm çalışanlarının, kimseyi mağdur etmeden, herkese eşit duran bir anlayışla görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, “Sizlerden, bundan sonraki süreçte de doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir anlayışla, dürüstçe, namusluca çalışmanızı istiyorum. Haksızlık varsa, yanlış yapan varsa, kim derse desin asla müsamaha göstermeyin. Çünkü kentimizin, ülkemizin buna ihtiyacı var. Kamu görevi yaparken, kimsenin dili, dini, ırkı, siyasi görüşü bizi ilgilendirmez. Herkese eşit davranacağız. Şimdiden yeni dönemin size ve ailelerinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından zabıta memurları, ellerini Türk bayraklarına koyarak ve Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Kolatar tarafından okunan metni hep bir ağızdan tekrarlayarak yemin ettiler.

Tören sonunda zabıta memurları Başkan Selvitopu’a çiçek armağan etti. Başkan Selvitopu da çiçeği Karabağlar’da yaşayan 500 bin insan adına aldığını belirterek, teşekkür etti.