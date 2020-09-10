Karabağlar’da büyük coşku

Bir ulusun düşman işgalinden kurtuluşu ve kuruluşunu simgeleyen 9 Eylül’ün 98. yıldönümü, Karabağlar’da coşkuyla kutlandı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kutlamalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu’na katılarak, bağımsızlık coşkusuna ortak oldu. Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma töreninde yer alan Başkan Selvitopu, İzmir Valiliği önündeki kahraman süvari birliklerimizin İzmir’in kurtarılmasını canlandırdığı programa da katıldı.

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Karabağlar’da da kutlamalar yapıldı. Karabağlar Belediyesi Otoparkı’ndan hareket eden, Atatürk ve Türk bayraklarıyla, kırmızı beyaz balonlarla donatılmış araçlar ilçe sokaklarını turladı. Konvoy, yol kenarındaki ya da araçlarındaki vatandaşların sevgi gösterileriyle, alkışlarıyla karşılandı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da, araçlardan çalınan marşlara eşlik etti.

Bayrak hediye edildi

Daha sonra Fahrettin Altay Meydanı’nda, saygı duruşunda bulunuldu ve hep birlikte İstiklal Marşımız okundu. Meşale gösterisinin de yer aldığı kutlamaya, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İYİ Parti İlçe Başkanı Aysel Ersöz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Adem Aktaş, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP Karabağlar Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar törenin ardından marşlar eşliğinde Hıfzıssıhha'ya kadar yürüyerek, evlerinde ya da işyerlerinde olan vatandaşlarla birlikte İzmir'in bağımsızlık gününü kutladılar. Vatandaşlara belediye ekipleri tarafından Türk bayrakları da armağan edildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 9 Eylül’ün 98. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu, gururunu yaşadığımızı vurgulayarak, “Bu onur ve gururu bizlere yaşatan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.