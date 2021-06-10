Karabağlar’da görüntü kirliliği ile mücadele sürüyor

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarına gelişigüzel asılan afiş ve tabelaları toplamaya devam ediyor. Görüntü kirliliği yaratan ve izinsiz olarak asılan afişlerle ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42/1. maddesine göre, toplam 48 firmaya ceza yazıldı

Görüntü kirliliği yaratan afiş ve tabelaların yanı sıra bölgede hurdacılarla da mücadele sürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Çevre Kontrol ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı çalışmalarda, ilçede hurda toplayan 29 kişiye, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı davranmaktan ceza yazıldı. Ayrıca hurdalara el konuldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ekiplerin gelen ihbarları anında değerlendirdiğini vurgulayarak, “Daha yaşanabilir ve temiz bir Karabağlar yaratmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda görüntü kirliliğiyle mücadele büyük önem taşıyor. Ayrıca çevre ve toplum sağlığını tehdit eden yasadışı hurda toplayanlar ve depolayanlarla ilgili de etkin bir çalışma yürütüyoruz. Mücadelemiz aynı anlayışla devam edecek” dedi.