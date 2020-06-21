Karabağlar’da parklar yenileniyor

Karabağlar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Ordu Caddesi Parkı’yla Aydın Mahallesi Üzümlü Parkı, vatandaşların beğenisini kazandı.

Karabağlar’da parklar yenileniyor
21 Haziran 2020 Pazar 14:54

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ordu Caddesi Parkı’na giderek, yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Esenlik Mahallesi Muhtarı Zakir Çin’in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Selvitopu, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, böyle bir parkı mahalleye kazandırdığı için Başkan Selvitopu’na teşekkür ederken, Başkan Selvitopu da, “Güle güle kullanın. Yaz günlerindeyiz. Özellikle akşamları sosyal mesafeye dikkat ederek, çayınızı, kahvenizi burada için” dedi.

Çalışmalar sürecek

Başkan Selvitopu, Aydın Mahallesi’nde bulunan Üzümlü Parkı’nı da gezerek, bölgede oturan vatandaşlarla sohbet etti. İncelemeye, Mahalle Muhtarı Veysi Turan da katıldı. Burada da Başkan Selvitopu’nun yanına gelen ya da balkonlarından seslenen vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Karabağlar’da insanların dinlenebileceği, soluk alabileceği alanlar yaratmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Göreve geldiğimizden bu yana, sıkışmış kent içinde bu tür yeşil alanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Ayrıca var olan parklarımızı da baştan sona yeniliyoruz. Çalışmalarımız aynı anlayışla devam edecek” dedi. Her iki park, Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’yle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yenilendi.

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