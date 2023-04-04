Karabağlar’da Ramazan dayanışması

Karabağlar Belediye Meclisi'nin nisan ayı ilk toplantısında Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dayanışmayı ön planda tuttuklarını söyledi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin nisan ayı ilk toplantısı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde gerçekleştirildi. Encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin belirlendiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, İYİ Parti İlçe Başkanı Aysel Ersöz, DEVA Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kaya, Saadet Partisi’nin İlçe Eski Başkanı Eymen Ünalan’la ilçe yöneticileri Mustafa Özkurt, Necati Tağaç ve Şener Uzun, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Durmaz da katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Başkan Selvitopu, Ramazan ayının sevgi, saygı, barış, hoşgörü, birlik ve beraberlik getirmesini dileyerek, “Yaşadığımız afetler nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Bir kez daha yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.



Karabağlar Belediyesi’nin bu ayda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dayanışmayı ön planda tuttuğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

“Gerek afet bölgesindekiler, gerekse ilçemize gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçları devam ediyor. Biz de bölgeye insani ihtiyaç malzemelerini göndermeye devam ediyoruz. Karabağlar'a gelenler için “Sosyal Butik” mağazamızı, yaptığımız satın alımlarla güçlendirdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz de onlarla birebir iletişim kurarak gerekli destekleri sağlıyor. Bunları abartmadan ve popülizme kaçmadan yapmaya özen gösteriyoruz. Bu yıl iftarlarımızı 5’le sınırlandırarak, ağırlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destekte yoğunlaştırdık. Hazırladığımız erzak kolilerini ihtiyaç sahibi insanlarımıza tek tek ulaştırıyoruz.”



Asfalt çalışmaları yoğunlaşacak



Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Pilenti’nin bakımının tamamlandığını bildiren Başkan Selvitopu, “Yağmurlu günler dışında asfaltlama çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek” dedi.

Başkan Selvitopu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini, 4 mahalleye hizmet edecek Çalıkuşu Semt Merkezi’nin inşaatının da tamamlandığını bildirdi.

Yeşilyurt Pazaryeri’nin yenileme ve kapalı hale getirilmesi ihalesine önümüzdeki günlerde çıkılacağını belirten Başkan Selvitopu, “Zeminin kayalık olması nedeniyle hassas çalışmak gerekiyor. İnşaat başlayınca bölgenin pazar ihtiyacının giderilmesi için geçici pazar düzenlemesi olacak. Ayrıca bu inşaatımız biter bitmez, Esendere ve Yurtoğlu pazaryerlerinin kapalı hale getirilmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Üçkuyular Pazaryeri’yle ilgili çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

