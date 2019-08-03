Karabağlar’da “Uzlaşma Komisyonu” kuruldu

Karabağlar Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ana hizmet binası meclis salonunda yapıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında,daha önce “İyi Niyet Komisyonu” olarak kurulması gündeme gelen komisyon “Uzlaşma Komisyonu” adı ile meclis tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Başkan Muhittin Selvitopu, meclis toplantısı açılışında, Karabağlar’da yapılan aylık çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Meclisçe verilecek önergelerin ardından, komisyonlardan gelen önergeler gündeme alındı. Toplantıda, Uzlaşma Komisyonu kurulması ve komisyon üyelerinin belirlenmesi de ele alındı.

Karabağlar’ın önemli sorunlarına el atacak

Toplam 10 üyeden oluşacak komisyonda mecliste yer alan bütün siyasi partiler temsil edilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP’nin üyelerinden oluşacak olan Uzlaşma Komisyonu belirli konularda çalışmalarda bulunacak. Komisyon; kentsel dönüşüm, üniversite kampus alanı, Poligon Deresi ve Karabağlar Kaymakamlığı önünde bulunan inşaat alanına ilişkin çalışmalarda bulunacak.

Karabağlar’a çok faydası olacak

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu kurulan komisyonun Karabağlar için hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, Karabağlar’a faydası olacağına inandığını söyledi.

Komisyonun üyeleri; CHP’den Mehmet Aydoğan, Sait Karaaslan, Can Ersoy ve Zafer Levent Yıldır. AK Parti’den Fikret Mısırlı, Fırat Eroğlu, Derya Pala, İbrahim Ulubaş, İYİ Parti’den Tarkan Fikret Çalık ve MHP’den Metin Altınağız olarak belirlendi.