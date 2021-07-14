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Karabağlar’da yapılandırma başvuruları kabul ediliyor

Karabağlar Belediyesi, 9 Haziran’da yürürlüğe giren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa kapsamında başvuruları kabul ediyor. Yasanın sunduğu olanaklardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos’a kadar Karabağlar Belediyesi’nin hizmet binalarına gelerek ya da internet ortamında yapılandırma başvuru formu verebilecek

Karabağlar’da yapılandırma başvuruları kabul ediliyor
14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:51

7326 sayılı yasa kapsamında, 30.04.2021 tarihinden öncesine ait çeşitli vergi borçları, idari para cezaları yapılandırılabiliyor. Yapılandırılan tutarlar peşin veya ikişer aylık dönemlerde 18 takside kadar ödenebilecek. Peşin ödemelerde ise indirim ve kolaylıklar yapılacak.

Konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar Karabağlar Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü’nün 0 232 414 78 59, 414 78 71 ve 414 81 38 numaralı telefonlarını mesai saatlerinde arayabilecek.

7326 sayılı yasa kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, belediye binalarına gitmeden de online hizmet alabiliyor. Bunun için Karabağlar Belediyesi'nin internet sitesi “www.karabaglar.bel.tr” adresindeki “e-belediye” sekmesini tıklamaları ve talep ettikleri hizmete erişim sağlamaları yeterli oluyor. Vatandaşlar, e-devlet, e-belediye kullanıcı şifrelerinin yanı sıra telefon numarasıyla da girebildikleri sitede, borç yapılandırmasını yaptıktan sonra ödeme planını belirleyebiliyor.

Etiketler; #karabağlar #karabağlar belediyesi
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