Karabağlar’da yaz spor okulları başlıyor

Karabağlar Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları bayram sonrası başlayacak.

Belediyeye bağlı 15 spor tesisinde haftanın belirli günleri ve saatlerinde düzenlenen eğitimlere her yıl olduğu gibi gençlerin yoğun bir katılım göstermesi bekleniyor. Branşlarında uzman eğitmenler tarafından futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, taekwondo, karate, tenis, bocce, boccia, halk oyunları, pilates – aerobik ve zumba derslerinin verileceği yaz spor okulları Eylül ayının ortalarına kadar devam edecek.

Spora destek hayata destek

Gençlerin spor yapmalarının önemine değinen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, spor yapan gençlerin daha sağlıklı gelişim gösterdiklerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak kaldığını belirtti. Selvitopu ayrıca, “Spora destek hayata destek” sloganıyla ilçenin birçok noktasına yeni spor merkezleri açarak gençleri sporla buluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

Kurs kayıtları başladı

Bu arada kurslara katılmak isteyenler 414 79 01 ile 414 79 18 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilecek.