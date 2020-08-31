Karabağlar’da ‘Zafer Turu’

Ulusun kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda en önemli aşamalardan biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 98. yıldönümü, Karabağlar’da coşkuyla kutlandı

Kutlamalar kapsamında ilk tören, Karabağlar Kaymakamlığı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törende, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve Karabağlar Garnizon Komutanı Personel Albay Tarık Çetin Aktaş’la birlikte anıta çelenk sundu. Siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de törende yer aldı.

Daha sonra Türk bayraklarıyla süslenmiş onlarca aracın ilçe sokaklarında gerçekleştirdiği “Zafer Turu”, vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Karabağlar Belediyesi Otoparkı’nda oluşturulan konvoyda,

Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılmış belediye araçlarının yanı sıra, Türkiye Motosiklet Kulübü (TÜRKMOK) ve İzmir Aksaçlılar Motosiklet Grubu üyeleri yer aldı.

Marşlar söylendi

Yeşillik Caddesi’nden başlayarak Uzundere ve çevreyolu üzerinden Üçkuyular’a, oradan da İnönü Caddesi Nokta Durağı’na ulaşan konvoy, yol kenarındaki ya da araçlarındaki vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Aynı şekilde evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar da, araçlardan çalınan marşlara coşkuyla eşlik etti. İnönü Caddesi Nokta Durağı’nda, Başkan Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, , CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP Karabağlar Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu. Törenin ardından Başkan Selvitopu, Türkbay ve katılımcılar, cadde boyunca yürüyerek vatandaşların bayramını kutladılar. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dek süren yürüyüş sırasında vatandaşlara Türk bayrakları da dağıtıldı.

Emanetlerine sahip çıkacağız

Başkan Selvitopu, 30 Ağustos’un tarihi önemde olduğunu vurgulayarak, “Hürriyet ve bağımsızlık yolunda, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktası ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

Bu büyük zaferi hiçbir şeyin gölgeleyemeyeceğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Onlar inandıkları yoldan dönmeyerek, bize bu güzel ülkeyi ve Cumhuriyeti emanet ettiler. Bizler bu emanete sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Eminim gelecek kuşaklar da aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacak ve onu sonsuza dek yaşatacaklardır” diye konuştu.