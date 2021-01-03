Karabağlar’da açılış ve temel atma yılı

Karabağlar Belediyesi için 2021, açılış ve temel atma yılı olacak. Yapımına başlanan ve pandeminin yarattığı ekonomik krize karşın çalışmaları devam eden birçok büyük proje, bu yılın ilk yarısında tamamlanacak.

Kibar Çok Amaçlı Tesis, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, Mobilyacılar Çıraklık Eğitim merkezi gibi projeler, birbiri ardına hizmete açılacak. Ayrıca 500 bin nüfuslu Karabağlar’ın önemli bir ihtiyacını karşılayacak Karabağlar Gençlik Merkezi’nin temeli de 2021’de atılacak. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu büyüklük ve önemdeki projeleri hızla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Topluma değil bireylere hizmet’ anlayışıyla çalışıyoruz. Projelerimizi Karabağlar’ın sadece bir bölümüne değil farklı yerlerine yayarak ve birbirleriyle uyumlu olmasını sağlayarak, bütüncül gelişmeyi hedefliyoruz. Amacımız modern ve yaşanabilir bir Karabağlar yaratmak. Bu anlayış doğrultusunda tamamlama aşamasına geldiğimiz projeler, şimdiden hayırlı olsun. Umarım vatandaşlarımız sadece Karabağlar’a değil tüm İzmir’e hizmet verebilecek bu alanları severek kullanır” dedi.