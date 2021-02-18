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Karabağlar’ın fidanlığı yeşerdi

Karabağlar Belediyesi’nin park ve bahçelerde kullanacağı çalı ve yer örtücü bitkileri üreteceği Uzundere’deki fidanlığı tamamlanma aşamasına geldi. Tarhların düzenlenmesinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü’nün şantiye alanındaki bitkiler hızla yeni yerlerine taşınıyor. Böylece İzmir Çevreyolu’nun yanı başında bulunan fidanlık, yemyeşil bir görünüme kavuşuyor

Karabağlar’ın fidanlığı yeşerdi
18 Şubat 2021 Perşembe 11:46

Karabağlar Belediyesi’nin ürettiklerinin yanı sıra dışarıdan satın aldığı bitkilerin de bakımını yapacağı fidanlıkta, idari ofis, sera, gölgelendirme alanları ve tarhlar bulunuyor. Fen İşleri Müdürlüğünün yapımını yürüttüğü fidanlıkta, özel sulama sistemi de kuruldu. Bu kapsamda bölgedeki artezyen su kuyusu değerlendirildi.

10 dönümlük yeni alan

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki fidanlığın ilçenin ihtiyaçlarını karşılamada zamanla yetersiz kaldığını hatırlatarak, “Bu nedenle Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 10 dönümlük bu yeni alanın tahsisini sağladık. 58 mahallemize hizmet verebilecek kapasiteye sahip yeni fidanlığımızda, park ve bahçelerde kullanacağımız bitkileri üreteceğiz. Başta kooperatifler olmak üzere dışarıdan satın aldıklarımızın da bakımını yapacağız. Gediz’deki bitkilerin taşıma işlemi hızla sürüyor” dedi.

Etiketler; #karabağlar #fidanlık
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