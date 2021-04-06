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Karabağlar’ın projeleri 32. MODEKO’da

32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO), Fuar İzmir’de düzenlenen törenle açıldı. MODEKO’da özel bir stantla yer alan Karabağlar Belediyesi, başta Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi olmak üzere yaşama geçirdiği çok sayıda projeyi ziyaretçilere anlatma olanağı buluyor. Stantta ayrıca, Kavacık Köyü’nün coğrafi işaret belgesi almış dünyaca ünlü üzümüyle yapılmış lokumlar konuklara ikram ediliyor

Karabağlar’ın projeleri 32. MODEKO’da
06 Nisan 2021 Salı 14:29

32. MODEKO’nun açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Türkiye Ağaç İşleri Federasyon Başkanı Ali Rıza Ercan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, sektör temsilcileri, Karabağlar Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte ilçedeki çok sayıda muhtar katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kısa tutulan törenin ardından, açılış kurdelesi kesildi.

Katılımcılar daha sonra fuarda yer alan firmaları ve Karabağlar Belediyesi Standı’nı ziyaret ettiler. Belediye ve oda başkanları stantta, mobilya ustası Numan Nacaroğlu’nun oyma el işçiliğini incelediler.

Karabağlar Belediyesi Standı’nda, Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi, Atatürk Gençlik Merkezi, Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi gibi çok sayıdaki proje görsel araçlarla ziyaretçilere anlatılıyor.

MODEKO 9 Nisan’a kadar açık kalacak.

Etiketler; #izmir #karabağlar #muhittin selvitopu
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