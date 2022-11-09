Karabağlı'dan katma değerli üretim çağrısı

Sanayicilere katma değerli üretim vizyonunun aşılanması gerektiğini belirten EBSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, odaların sanayiciye dokunması ve KOBİ’lere ışık tutması gerektiğini belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, gazetemizi ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Muammer Kırca ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Karabağlı, katma değerli üretime dikkat çekti.

Sanayicinin olağan işlerinin dışında katma değerli üretim için çalışması gerektiğini dile getiren Karabağlı, “Katma değerli üretim yapmamız lazım. Katma değerli üretim gıdadan tutun da tekstile, kimyaya kadar olası bir kavram. Ama mesele yapılan işin dünyadaki yeni teknolojilerle buluşturulması meselesidir. Oradan kendi sektörünüze yönelik yeni teknolojileri ihtiva edecek şekilde ürünleri hayata geçirebilmektir. Katma değerli üretimi odalar ya da sivil toplum kuruluşları sanayiciye bir vizyon olarak aşılaması lazım. Sanayide sistem kendi içerisinde sürekli benzer ürünleri üreterek hayatını sürdürmeye devam ediyor. Ama hayat değişmeye devam ediyor. Bizim sanayicimizin en kısa zamanda kendi yürüyen sistemini bozmadan ürettiği ürünü daha katma değerli hale getirmek için çalışması lazım. Sanayicinin çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yaparak kendi ürününü daha katma değerli bir noktaya taşıyacak bir vizyon ortaya koyması lazım. Sonrada bunu üretmeye çalışmalı” dedi.

Sanayici için inovasyon şart

Katma değerli üretim vizyonunu sanayiciye aşılaması noktasında odaların yapması gerekenleri de ifade eden Karabağlı, “Odaların bu noktada sanayiciye dokunması lazım. Odalar üyelerini alıp bir takım fuarlara götürecek. Uluslararası diğer odalarla işbirliği yapacak adımlar atıp işbirlikleri yapması gerekiyor. Bunun sonucunda kendimize hem yeni pazarlar hem de rol modeller bulacağız. Bulduğumuz rol modelleri kendimize örnek alıp onlar ne yaptıysa biz bir adım ilerisini yapmaya çalışacağız. Bu şekilde bir kavram ve felsefeyle odaların KOBİ’lere bir vizyon ve ışık tutması lazım. Türkiye’de sanayicinin bir üst lige çıkabilmesi için işini daha katma değerli hale getirecek yeni başlangıçlar yapması lazım. Tabi ki bunu yapanlar var ama yapamayanlar da hayal edip bunun üstüne gitmesi lazım, işinde bir inovasyon geliştirmesi lazım” ifadelerini kullandı.