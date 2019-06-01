Karaburun'a Meclis araştırması

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Yaylaköy’de büyük bir rantın döndüğünü ve bu süreçte köyün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘afete maruz bölge’ ile ‘özel çevre koruma alanı’ ilan edildiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bölgede doğru tespitlerin yapılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir’in doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Karaburun Yaylaköy’de onca mahkeme kararına, çevreciler ve bölge halkının eylemlerine rağmen rüzgar enerji santralleri (RES) şirketlerinin kapasite artışına izin verilmesinin tam bir ‘talan’ olduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yerleşim bölgeleri, tarım alanları, otlak ve meraların RES’ler eliyle bölge insanını yok sayarcasına yok edilmek istendiğine dikkat çeken Beko, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile 70 yıldır heyelan tehlikesi yaşanmamış olan bölgenin önce afete maruz bölge ilan edildiğini ardından da özel çevre koruma alanı ilan edilerek alanın planlama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçirildiğini ifade etti. CHP’li Beko, “Bölgedeki sorunun geldiği son aşamanın tespit edilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98. maddesi, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

450 yıllık kültür

Yaylaköy için alınan kararların geçmişe dayandığını ve burada konunun tüm tarafları ile karşılıklı anlaşarak kararların yenilenmesi, şirketlerin değil orada 450 yıldır Yörük kültürünü sürdüren yurttaşların menfaatlerinin düşünülmesi gerektiğini vurgulayan CHP Milletvekili Kani Beko, şunları söyledi: “20 Eylül 2018 tarihinde hazırlanan haritada, daha önce (1963) sınırlı tutulan ve 1983’te ise artık heyelan riskinin kalmadığı belirtilen Yaylaköy için, neredeyse tümüyle Afete Maruz Bölge ilanı istenmiştir. Yaylaköy’ün jeolojik ve jeofizik açıdan incelenerek etüt raporları oluşturulmalı, heyelan riski belirlenmeli ve varsa riskli bölgelerde yaşayan yurttaşlar köyün sağlam zeminli alanlarına taşınmalıdır. RES’ler de dahil her alanda çalışmalar durdurulmalı ve ilgili tarafların mahkeme kararlarına uyulması sağlanmalıdır. Tüm bu sürecin doğru ve bilimsel olarak incelenmesi, yukarıda sunulan ve araştırma sırasında belirlenecek nedenlerle Karaburun Yaylaköy’de sorunun geldiği son aşamanın tespit edilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.”