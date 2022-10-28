Karaburun Belediyesi arsa satıyor

Karaburun Belediye Başkanlığı 4 adet arsayi ihale usulü ile satışa çıkartacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait ilandaki listede karşılığında mahallesi, ada no, parsel no, alanı, niteliği, imar durumu, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilen 4 (Dört) adet arsa 11 Kasım 2022 cuma günü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca ve Kapalı Teklif yöntemiyle satılacaktır.



İhale 11.11.2022 Cuma günü, listede her parsel için karşısında belirtilen saatinde, Mordoğan Mah. İnönü Cad. No:170 adresindeki Karaburun Belediyesi MORDOĞAN HİZMET BİNASI Meclis salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.



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