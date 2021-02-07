Karaburun'da kadınların emeği bebek bohçalarına konulacak

Karaburun Belediyesi, ilçenin köylerinde ikâmet eden kadınların ek gelir elde etmeleri için özgün bir projeye başladı.

Kadınların el emekleri ile ördükleri bez oyuncaklar, Karaburun Belediyesi tarafından satın alınacak. Oyuncaklar, Belediye’nin yeni bebeği olan çiftlere vermek için hazırladığı geleneksel Karaburun bohçalarına konulacak ve Başkan İlkay Girgin Erdoğan tarafından ilçedeki çocuklara armağan edilecek.

Proje hakkında bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, plastik kullanılmadan ve tamamıyla yünden yapılan oyuncakların çocukların sağlıklarına hiçbir zararı olmadığını söyledi.

İlçede yüzyıllardır yaşatılan bohça geleneğini, göreve geldikten sonra belediye eliyle sürdürdüklerini hatırlatan Erdoğan, “Yeni bebeği olan, bebek ağlamalarının huzurunu yaşayan hemşehrilerimize, acil ihtiyaçlarından oluşan bohçaları vermeye başladık. Kadınlarımızın ürettikleri oyuncakları satın alarak bu bohçalara koyacağız. Bu bebekler aynı zamanda çocuklarımızın uyku arkadaşları olacak. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızın Çin malı, ucuz ve pek çoğu kanserojen maddeler içeren oyuncaklar ile oynamalarına izin vermeyelim.” dedi.

Oyuncakların seçiminde iyi insan olmayı, çevresine ve ailesine fayda sağlamayı öğütleyen karakterlerin seçimine özellikle dikkat ettiklerini vurgulayan İlkay Girgin Erdoğan, Belediye olarak kendisinin de bu oyuncaklardan satın alarak ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtacaklarını kaydetti.

Karaburun’un köylerinde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşların pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerine dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“Belediyecilik anlayışımızda, kadınlarımızın sosyal yaşama daha fazla katılmalarına, sofralarındaki ekmeği büyütmeleri özel bir önem veriyoruz. Onlara ek gelir sağlayan oyuncak üretimi arttıkça, ilçemizi ziyaret eden vatandaşlarımızın da bu oyuncaklardan satın almaları için kadınlarımıza imkân yaratacağız.”