Karaburun'da Nergis Festivali zamanı

Karaburun Belediyesi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile destekleri ile bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek Nergis Festivali 22-23 Ocak tarihleri arasında ilçe merkezinde gerçekleştirilecek. İki gün boyunca İzmir’den ve farklı illerden yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festivalde, yerel üretici stantlarında yöresel lezzetlerin yanı sıra nergis satışı da yapılacak

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, festivale üç gün kala ilçede hummalı bir çalışmanın sürdüğünü belirterek, “Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için tüm üreticilerimiz ile birlikte hazırlanıyoruz. Festivalimiz nergis çiçeğinin yanı sıra zingatadan dede sarığına, keşkekten öküz köftesine, keçi peynirinden hurma zeytinine ve onlarca çeşit reçellerimize kadar; Karaburun’a özgü damak çatlatan yemeklerimizin, tatlılarımızın, yöresel lezzetlerimizin resmi geçidine sahne olacak” dedi.

Gösterilerin, söyleşilerin, konserlerin ve çeşitli yarışmaların yer alacağı 4’üncü Nergis Festivali ile Karaburun’a rekor ziyaretçi beklediklerini ifade eden Erdoğan, festival sırasında pandemi şartlarına azami ölçüde riayet edeceklerini vurguladı.

22 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da nergis ve yerel üretici stantlarının açılacağı festivalin ilk gününde Nergis Korteji ve Bandosu, Narkissos temalı canlı heykel gösterileri, Ressam Feriha Dağlı’nın “Nergis Kokar Tuvalim” isimli Resim Sergisi ve Sanatçı Atilla Uçan Tasarımı İle “Narkissos’un Büyülü Dünyası” fotoğraf çekim alanları ziyaretçileri karşılayacak.

Halk dansları gösterileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseri, Nergisli Ürünler ve Objeler Yarışması, Gazeteci Nedim Atilla, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Uhri ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Aykut Uçar tarafından “Narkissos Efsanesi, Nergisin Tarihi ve Coğrafi İşaret Yolunda Nergis” Söyleşisi ile çocuklar için Nergisli Balon Şov ve Katlama Atölyesi’nin yapılacağı ilk günün sonunda saat 17.00’da Özgür Şahin-Hazal Şahin Konseri, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Festivalin ikinci gününde ise konser ve gösterilere ek olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu Gösterisi, Bubble Şov, Nihat Özdal ile “Koku Kültürü ve Yavaş Koku” söyleşisi, Geleneksel Nergis Kraliçesi Yarışması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Konseri ziyaretçilerle buluşacak.