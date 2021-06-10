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Karaburun'da RES zaferi!

İzmir’in Karaburun ilçesinde vatandaşların yoğun tepkilerine neden olan ve tahsis edilen proje sahaları yarımada yüzölçümünün %71’ine karşılık gelen Rüzgar Enerji Santralleri (RES) için Anayasa Mahkemesi çok önemli bir karar verdi

Karaburun'da RES zaferi!
10 Haziran 2021 Perşembe 09:25

Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Yurttaş Davacıları Grubu’nun Çalık Enerji şirketi tarafından Sarpıncık Köyü’nde kurulacak RES projesine karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava hukuk zaferi ile sonuçlandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan dedilen yarımadadaki RES’lerin lisans ve ÇED Olumlu kararlarının defalarca iptal edilmesine rağmen, her seferinde ilgili Bakanlıkların izni ile faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, “Anayasa Mahkemesi’nin bir hukuk manifestosu niteliğindeki bu kararını, bir hukukçu olarak ayakta alkışlıyorum. Verilen kararda Anayasa’nın ‘Hak arama hürriyeti’ni düzenleyen 36’ıncı maddesine atıfta bulunulmasını ayrıca anlamlı buluyorum. Bu kararla ‘Ankara’da hakkimler var’ sözünün doğruluğunu bir kez daha anlamış oluyoruz” dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının tüm kamu idaresi kurumlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı olduğunu hatırlatan İlkay Girgin Erdoğan, tamamlanarak işletmeye alınan bu tesisin mühürlenerek kapatılması gerektiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Adı geçen şirketin lisansını aldığı projeye ait ÇED Olumlu kararını iptal eden İzmir 5’inci Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı, şirket tarafından temyize götürülmüş ve Danıştay 14’üncü Dairesi yerel mahkemenin kararını bozarak ‘karar düzeltme istemine kapalı olarak’ dosyayı kapatmış, tüm yargılama giderlerini de vatandaşlarımızın üzerine yıkmıştı. Henüz bu davalar sürerken, çalışmalarına kesintisiz devam eden, türbinlerin geçeceği servis yollarını açma işlemini durdurmayarak doğamızı katleden şirket hakkında idare mekanizmalarının  nasıl bir işlem yapacaklarını merak ediyoruz. En üst yargı organının kararlarını uygulamayacaksak, hukuk devleti olma vasfımızı inkar etmiş olmaz mıyız? Bu önemli kararla, RES projelerini yerel yönetimler ve STK’ların görüşleri dikkate alınmadan gerçekleştirilmesinin sakıncalarını bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Kararın hem hemşehrilerimize hem de doğasını korumak için mücadele veren tüm yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Etiketler; #izmir #karaburun #res #karaburun res
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