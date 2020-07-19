Karaburun'da RES’lere rest

Karaburun’da Rüzgar Enerji Santralleri (RES) için tahsis edilen proje sahaları, yarımada yüzölçümünün %71’ine karşılık gelirken, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, mevcut santrallerine ek kapasite artışı yapan şirkete karşı Anayasa Mahkemesi’ne dava açtı.

Karaburun Yurttaş Davacıları ve Karaburun Kent Konseyi’nin, Karaburun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği eylemde, Yayla Köyü’nde Lodos Elektrik Üretim A.Ş tarafından inşa edilen olan “Karaburun RES” Projesi’nin kapasite artışı ile ilgili olarak açılan dava hakkında bilgi verildi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun da destek verdiği eylemde konuşan Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan yarımadadaki RES projelerinin lisansları ve ÇED Olumlu kararlarının defalarca iptal edilmesine rağmen, her seferinde ilgili Bakanlıkların izni ile faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, “Son olarak Kent Konseyimiz ve Karaburun Yurttaş Davacıları’nın açtığı dava, Danıştay 6’ıncı Dairesi tarafından ‘karar düzeltme yolu kapalı olarak’ reddedilmiştir. Bu karar, yarımadada yaşayan halkımızın yargıya olan güvenini zedelemiştir. Beş yıldır bu hukuk mücadelesini sürdürüyoruz. Şimdi iç hukuk yolundaki son durağımız olan Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkımızı kullanacağız.” dedi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Karaburun Yarımadası’nın RES’ler, taş ocakları ve balık çiftliklerinin adeta işgaline uğradığını vurguladı. Yayla Köyü sakinlerinin köylerini asla terk etmemesini isteyen Beko, şöyle devam etti:

Köpek balıkları geliyor

“Havasıyla, suyuyla, dağ keçileriyle ve tertemiz doğasıyla ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Karaburun’u teslim etmemeye kararıyız. Hayretler içindeyiz, balık çiftlikleri yüzünden yarımadada ilk kez köpek balıklarını görüyoruz. RES yatırımcısı şirketlerin, yarımadanın en önemli gelir kaynağı olan dağ keçilerinin otladığı doğal meraları tel örgülerle çevirdiğini görüyoruz. Bizler her ne pahasına olursa olsun bu dünya mirasını koruyacak ve gelecek kuşaklara teslim edeceğiz.” Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da RES projelerinin yerel yönetimler ve STK’ların görüşleri dikkate alınmadan gerçekleştiğini hatırlattı. Açılan davalarda ÇED Olumlu kararlarının iki kez, üretim lisansının ise bir kez iptal edilmesine rağmen, ilgili Bakanlıkların izinleri yenilediğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, tüm yatırımlarda yerel yönetimlerin ve bölge halkının süreçlerin daha fazla içinde olduğu bir model benimsenmesi gerektiğini söyledi. CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı’nın da katıldığı eyleme; Ekoloji Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu gibi pek çok sivil toplum kuruluşu da İzmir’den gelerek destek verdi.

