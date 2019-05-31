Karaburun'da tarım eğitimi

Karaburun Belediyesi, Hollanda ortaklığı ile Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 'İzmir ve Karaburun Döngüsel Tasarım Buluşmaları'na destek olarak ev sahipliği yaptı.

'Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek' isimli uluslararası projenin halka açık ilk toplantısı, Karaburun Zeytin Okulu'nda gerçekleştirildi. Zeytinciliği geliştirmeyi ve farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinliklere destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçedeki zeytinlikleri yalnızca bir tarım alanı olarak görmediklerini söyledi. Zeytin alanlarının korunması gereken doğal bir ekosistem olduğunu ve pek çok canlıya yaşam alanı sağladığını hatırlatan Erdoğan, "Ölmez ağaç olan zeytinlerimiz, asırlardır ilçemiz ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Zeytinin üretimini ve kullanımını teşvik etmek, eko turizm çerçevesinde bu ürüne gerekli önemi vermek bizim en görevlerimiz arasında. Ülkemizden ve Hollanda'dan gelerek bu çalışmaya katkı koyan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.