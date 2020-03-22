Karaburun'da yaşlılara market hizmeti

Her üç vatandaştan biri, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzerinde olan Karaburun'da, köylerde ikamet eden yaşlıların market siparişleri evlerine ulaştırılacak.

Karaburun'daki yerleşik nüfus içinde, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların oranı; yüzde 33 gibi çok yüksek bir oranda. Karaburun Beldediyesi, ilçe merkezine uzak köylerde ikâmet eden ve Koronavirüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkmamaları gereken yaşlıların zorunlu market ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Muhtarlar ile el ele veren Belediye, kimsesiz yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracak. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan; ilçede evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.

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Proje kapsamında çocuklarından uzakta yaşayan yaşlıların, evlerindeki eksikleri Karaburun Belediyesi'ne ait 0535 105 51 99 numaralı telefonu ya da mahallelerdeki muhtarları arayarak bildirebileceğini söyleyen Erdoğan, "İlçemizde ikâmet eden her üç kişiden biri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşımız arasında. Evlatları yanında olmayan ve yalnız yaşayan çok sayıda yaşlımız var. Bu büyüklerimizin evlerinden kesinlikle çıkmamaları gerekiyor. 0535 105 51 99 numaralı telefon hattımıza ya da muhtarlarımıza yaşlılarımızın ihtiyaç listeleri ulaştırdıktan sonra belediyemizde görevli arkadaşlarımız, ilçe merkezimiz ve Mordoğan'daki zincir marketlerden bu alışverişleri yaparak fişleri ile birlikte sahiplerine teslim edecek. Biz vatandaşlarımızın alışverişlerini yaparak evlerine getirmek için gönüllüyüz." dedi.

Köylerde yalnız yaşayan ve virüs salgını nedeniyle evine kapanmak zorunda kalan yaşlıların yaşadığı sıkıntıya çözüm üretmek istediklerini kaydeden İlkay Girgin Erdoğan, tüm vatandaşların kamu otoritelerinin ikaz ve yönlendirmelerine uymalarının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.