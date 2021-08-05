Karaburun'da zabıtaya saldırı!

Karaburun ilçe merkezinde mülkiyeti Karaburun Belediyesi’ne ait olan arsayı izinsiz kullanan Hayalbaz adlı mekânın işgali, Zabıta ve Emniyet güçleri eşliğinde sonlandırıldı. Mekânın sınırı ile arsayı birbirinden ayırmak amacıyla çit çekmek için bölgeye giden Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları demir sopa, şişeler ve pitbull köpeği ile saldırıya uğrarken; darp raporu alan Zabıta personeli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdi

Dün gerçekleşen olayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karayelaltı mevkiinde faaliyet gösteren Hayalbaz adlı mekânın yasa dışı olarak kullandığı ve Karaburun Belediyesi’ne ait tapulu arsadan tahliye edilmesi için 30 Haziran 2021'de tebligat yapıldığını ve yasal süresi içinde taşınmazın tahliyesinin tamamlanmasının istendiğini söyledi.

Bugüne kadar boşaltılmayan arsa için Fen İşleri Müdürü ve ilgili Müdürlük çalışanları, iki Zabıta personeli, iki demir ustası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis memuru ve bir Bekçi ile alana gidildiğini belirten Erdoğan, görevli personelin mekân sahibi ve çalışanları tarafından saldırıya uğradığını kaydetti.

Görevli personele işlem yaptırmamak amacıyla tehdit ve hakaretlerle direnen mekân sahibi ve çalışanlarının; demir çubuklar, cam şişeler, masa, sandalye, beyzbol sopası ve pitbull cinsi bir köpeği kullanarak saldırıda bulunduklarını açıklayan İlkay Girgin Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yaşanan bu menfur saldırılar gerek zabıtalarımızın yaka kamerası ile belgelenmiş ve Emniyet'e verilmiştir. Karaburun Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan arkadaşlarımız, mekân sahibi ve çalışanları hakkında şikâyet ve suç duyurusunda bulunmuşlardır. Netice itibarıyla Belediyemize ait arsa işgalden arındırılmış, deniz tarafına iniş için yapılan merdiven kullanılamaz hale getirilmiştir. İşletmenin, hiç bir şekilde denize sınırı yoktur ve deniz tarafını isgal etme hakkı bulunmamaktadır. Karaburun Belediyesi olarak ilçemizde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet gösteren tüm işletmelerin yanında duruyoruz, faaliyetlerine devam etmelerini kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm anlayışı gösteriyoruz. Ancak ilçemizdeki huzuru bozucu, düzenbazlık yaratan ve yasa dışı işgali normalleştiren girişimlere de asla izin veremeyiz. Konunun takibini bizzat yapacağımızı kamuoyumuzun dikkatine sunuyoruz.”