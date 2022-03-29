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Karaburun'daki depremzedelere müjde! Evlerini belediye yapacak!

Karaburun'daki depremzedelere müjde! Evlerini belediye yapacak!
29 Mart 2022 Salı 13:44

30 Ekim 2020’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde Karaburun’daki en fazla hasar alan yerleşim birimlerinin başında gelen Kösedere Köyü’nde yıkılan 31 evden 13 tanesi, hasar gören evlerin doğal taşları kullanılarak Karaburun Belediyesi tarafından yeniden inşa edilecek.

Bir buçuk yıldır konteynerlerde ya da akrabalarında yaşayan, maddi durumu yeni konut inşa etmeye uygun olmayan depremzedelerin mağduriyetini Karaburun Belediyesi giderecek. Yıkılan evlerin taşlarına Valilik kanalıyla sahip çıkan Karaburun Belediyesi, pek çoğu yüzlerce yıllık olan taşları yeni evlerin inşasında kullanacak.

DEPREM MAĞDURLARINA MÜJDE

Kösedere Köyü kahvesinde depremzedelerle bir araya gelen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi ile birlikte projenin detaylarını paylaştı.  Maddi durumu yeni ev yapmaya uygun olmayan 13 deprem mağdurundan, evlerinin yıkıldığı yerde yeniden inşa edilmesi yönünde yazılı muvafakatname aldıklarını belirten Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Depremzede hemşehrilerimizin hemen hepsi 70 yaş ve üzerinde, kuşaklar boyunca Kösedere’de yaşıyor. Doğal olarak evinden, sokağından, köyünden, komşusundan ayrılmak istemiyor. Depremde hasar gören evlerin pek çoğu taş ev olarak inşa edilmişti. Belediye olarak Sayın Valimizin olurları ile bedelsiz aldığımız bu taşları, yeni evlerin yapımında kullanacak, mimarileri  ilçemizin doğal dokusuna uygun evler inşa edeceğiz. Vatandaşımız yerinden yurdundan edilmeyecek. Kösedere Köyü’müzü bu şekilde kentsel dönüşüme de sokmuş olacağız.”

VALİ KÖŞGER TAŞLARI BELEDİYEYE TAHSİS ETTİ

Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamındaki ilçede bu çalışmanın yapılabilmesi için anlayış gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile taşların Karaburun Belediyesi’ne tahsisini sağlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e teşekkür eden İlkay Girgin Erdoğan,  evlerin projelerinin tüm detaylarını mülk sahipleri ile paylaştıklarını sözlerine ekledi.
Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yaptığı saha çalışması ve mimari projelerin hazırlanmasının ardından konutların inşasının başlaması için ruhsat aşamasına gelindi.  Fen İşleri Müdürlüğü’nün yapacağı ihale sonrasında evlerin inşaatı Belediye tarafından gerçekleştirilecek. Depremzedeler evlerinin iç dekorasyonunu ise kendi imkânları ölçüsünde gerçekleştirecek. 

Etiketler; #izmir #karaburun #depremzede #Karaburun Belediyesi #kösedere köyü
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