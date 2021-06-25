Karaburun'daki o arazi artık belediyenin

Karaburun ilçe merkezinde bulunan ve imar planlarında “kamu kurumu alanı” olarak görünen 4 bin 240 metrekare büyüklüğündeki eski cezaevi arazisi, Karaburun Belediyesi tarafından yeni belediye binası inşa edilmek üzere 5 milyon 500 bin TL bedel ile alındı

Karaburun halkının uzun süredir beklediği müjdeli haber Ankara’dan geldi. İlçe merkezinde bulunan ve imar planlarında “kamu kurumu alanı” olarak görünen 4 bin 240 metrekare büyüklüğündeki eski cezaevi arazisi, Karaburun Belediyesi tarafından yeni belediye binası inşa edilmek üzere 5 milyon 500 bin TL bedel ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) satın alınıyor.

İlçenin kültür merkezi ihtiyacını da karşılayacak şekilde projelendirilecek ve Karaburun’u yansıtan bir mimariye sahip olacak yeni belediye binasının 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Karaburun Belediye Meclisi’ni taşınmaz mal alımının görüşülmesi gündemi ile olağanüstü toplantıya çağıran Başkan İlkay Girgin Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 10 Haziran 2021 tarih ve 2021/227 sayılı kararının kendilerine ulaştığını söyledi.

TÜM MECLİS ÜYELERİNİN ONAYI İLE BAŞKANA YETKİ

Adı geçen kararda; “Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi 26 ada 4 parselde kayıtlı 4 bin 240 m2 yüzölçümlü taşınmazın, SPK lisanslı firma tarafından belirlenen 5 milyon 500 bin TL bedel karşılığında Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesi’ne göre Karaburun Belediyesi’ne satılmasına karar verildiği”nin belirtildiğini kaydeden Başkan Erdoğan, taşınmaz bedelinin tamamının kurum hesaplarına yatırılmasını müteakip devrinin tamamlanacağını ifade etti.

İlkay Girgin Erdoğan’ın, taşınmaz malın satın alınması ve devir işlemleri için Karaburun Belediye Meclisi’nden yetki talebi ise CHP, AKP ve MHP’li üyelerinin tümünün oybirliği ile kabul edildi.

Müjdeli haberi Karaburun ile canlı yayında paylaşan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan; 30 Ekim 2020’de yaşanan depremde hizmet binası ağır hasar gören ve oturulamaz durumda olan belediyenin, farklı binalarda vatandaşlara hizmet üretmek zorunda kaldığını hatırlattı. SGK ait olan eski cezaevi arazisinin, yeni belediye binası yapımı için ilçe merkezindeki en uygun seçenek olduğunu belirten Erdoğan, “Arazinin bir kamu kuruluşu olan Belediyemize satışının sağlanması konusunda desteklerini esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ve SGK yöneticilerine Karaburun halkı adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.



“DEPREM FELAKETİ ÖNCELİK SIRAMIZI DEĞİŞTİRDİ”

Geçen yıl aynı arazinin tahsisini Kültür Merkezi yapımı için talep ettiklerini anımsatan Başkan Erdoğan, 30 Ekim’de yaşanan deprem felaketi sonrasında tüm planların değiştiğini kaydetti. Yeni Belediye binasının, Kültür Merkezi’ni de projelendirilecek şekilde inşa edileceğini ifade eden İlkay Girgin Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İlçemizin hem kültür merkezine hem belediye binasına ihtiyacı zaten vardı. Ancak deprem sonrasında öncelik sıramız değişti. İlçe merkezimizde tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla erişebilecekleri bir konumda olan ve yıllardır kullanılmayan bu arsaya en kısa zamanda bize yakışan bir belediye binası inşa edeceğiz. Depremden sonra yaptığımız başvurularda arazinin bize takas yöntemi tahsis edilmesini talep etmiş ancak olumsuz cevap almıştık. Bu durumda Merkez ve İskele mahallelerimizde belediyemizin mülkiyetinde bulunan yedi parça arsayı satarak, belediye bütçesine yük getirmeden bu arsayı satın almış olacağız, gün içinde kurumun hesaplarına bedel yatırılacak ve sonrasında devir işlemleri gerçekleştirilecek. Karaburun halkının malını yine Karaburun halkına hizmet edecek bir binayı inşa etmek için harcadık.”

Bu satın alma ile SGK’ya ait arazinin arsa spekülatörlerinin eline geçmesine de engel olduklarını kaydeden Erdoğan, en kısa zamanda proje ihalesine çıkarak Karaburun’a uzun yıllardır hasret kaldığı bir eseri kazandıracaklarını sözlerine ekledi.