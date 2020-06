Karaburun RES’lere 'artık tamam' diyor

İlçeye bağlı Yayla Köyü’nde 37 adet daha RES kurmak isteyen şirketin temyiz başvurusunun Danıştay tarafından kabul edilmesi ilçede tepkilerin odağına oturdu.

İzmir’in Karaburun ilçesi, son yıllarda sayıları hızla artan Rüzgâr Enerji Santrallerinin (RES) adeta istilası altında. İzmir’in bin 550 Megavat RES kurulu gücü içinde Karaburun Yarımadası’nın payı 450 Megavata ulaşıyor. İlçeye bağlı Yayla Köyü’nde 50 türbinden oluşan 120 MW kapasiteli enerji santrali olan bir şirketin, 37 türbin daha ekleyerek kapasitesini 129 MW artırmasına ilişkin davada Danıştay 6’ıncı Dairesi ilçe halkını üzen bir karar verdi. Yatırımın ÇED raporunu iptal eden İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay’ın kararını yorumlayan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçede RES’ler için tahsis edilen proje sahalarının toplamının, yarımada yüzölçümünün %71’ini kapsamasının hiçbir mantıklı izahı olamayacağını söyledi.

Olan vatandaşa oluyor

Adı geçen şirketle yapılan hukuk mücadelesinin beş yılı geride bıraktığını hatırlatan Erdoğan, “Bu davalarda ÇED Olumlu kararı iki kez, üretim lisansı ise bir kez iptal edilmesine rağmen, ilgili Bakanlıklar izinleri yeniledi. RES yatırımlarında yerel yönetimlerin ve bölge halkının süreçlerin daha fazla içinde olduğu bir model benimsenmeli. Bakanlıklar ihaleleri açıyor, tahsisleri yapıyor, lisansları ve ÇED Olumlu raporunu veriyor, olan buradaki vatandaşımıza oluyor. Mülkiyet hakkının hiçe sayan, yerel yönetimlerle ilişki kurma gereği bile duymayan yatırımcılar yurttaşlarımızı isyan noktasına getiriyor. Hani nerde kaldı milli irade? Bölge halkı, kendi tarlası üzerinde ya da yakınında fır fır dönen santraller hakkında bir görüş ifade etmeyecek mi? Bu mu demokrasi?” dedi.

4 RES’ten biri ilçede

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına karşı olmadıklarını, ancak dar bir alana bu kadar yüksek sayıda santral inşa etmenin yanlış olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Bakanlıklar ve yatırımcı şirketler tarafından yapılan hataların vatandaşları yenilenebilir enerjiye düşmanlık noktasına getirdiğini vurguladı. Karaburun Kent Konseyi’nin öncülüğünde açılan davayı yakından izlediklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’de faaliyet gösteren her 5 rüzgar santralinden biri İzmir’de bulunuyor. İzmir’deki her 4 santalden biri ise Karaburun’da. İzmir’de ayrıca 261 Megavat RES’ın inşası devam ediyor. Ülkemizin hemen her ilinde ve her bölgesinde, yerleşim birimlerine uzak alanlarda, Hazine arazilerine bu santraller kurulabilir. Bunun için daha iyi ve geniş yayılımı olan rüzgâr ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Santral yatırımcıları tüm izin ve lisans işlemlerinde, yerel yönetimler ve yöredeki sivil toplum örgütleri ile temas etmekten kaçınıyor. Biz Karaburun Belediyesi olarak RES’lerin proje sahalarının belirlenmesi süreçleri ve yatırım izinlerine hiçbir müdahalede bulunamıyoruz. ‘Proje inceleme’ ile binalara ‘yapı kullanma izni ve tetkiki’ dışında hiçbir etkimiz olamıyor. Yatırımcılar yerel yönetimler ve yöredeki vatandaş ile ile temas etmekten kaçınıyor. Dağımız taşımız RES doldu. Bu kadar yeter diyoruz. İlçemize yeni santral kurulmasını istemiyoruz. Bu görüşümüzü kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyuyoruz.”