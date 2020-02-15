Karaburun'un doğal ürünleri MaviBahçe'de

Karaburun'a bağlı köylerde yaşayan ve ürettikleri doğal ürünleri tüketicilerle buluşturan kadınların durağı bu kez MaviBahçe AVM oldu.

Karaburun Belediyesi'nin organizasyonuyla MaviBahçe'ye gelen kadınlar; nergis çiçeğinden, zeytinyağına; hurma zeytinden, salçaya; ev yapımı tarhanadan, höşmerim ve sabunlarına kadar ev yapımı doğal ürünleri İzmirliler'in beğenisine sundu. Tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ürünler, üretici kadınlara ek gelir yaratma olanağı da sağladı. Karaburunlu kadınların MaviBahçe'de yöresel ürünleri tanıtmasından ve ek kazanç elde etmesinden mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediyelerin yerelde kalkınmaya destek olması gerektiğini vurguladı. Karaburun Belediyesi'nin de bu vizyonla hareket ederek, kırsalda yaşayan yurttaşların katma değeri yüksek üretim yapmalarını sağlamayı amaçladığını kaydeden Erdoğan, "Üreten kadınlara destek olan, üretici kadınlarımızı tüketici ile buluşturan Mavibahçe AVM yönetimine ve ürünlerimize ilgi gösteren İzmirliler'e çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza gelir kapısı olacak tüm verimli işbirliklerine hazırız." dedi. MaviBahçe AVM içinde üretici kadınlar ve kooperatifler için oluşturulan pazaryerinde ürünlerini satan Karaburunlu kadınlar, ürünlerini satarken hem İzmirliler'i doğal ürünlerle buluşturdular hem de ev ekonomilerine de katkıda bulundular.