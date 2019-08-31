Karaburun’da fener alayı

Karaburun Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı fener alayı ve kortej yürüyüşü ile coşkuyla kutladı.

Türk Milletinin varoluş mücadelesinde en kritik eşik noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıldönümü, Karaburun’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, gün boyunca süren etkinliklerin ardından, akşam binlerce vatandaşın katıldığı kortej ve fener alayı ile son buldu.

Karaburun ve Mordoğan’da saat 20.30’da gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan Karaburunlular, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyerek zafer coşkusunu yüreklerinde yaşadı.

Fener alayına katılan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Türk Milleti’nin ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalist güçleri dize getirdiği zaferi büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

30 Ağustos’un, bir milletin emperyalizme karşı topyekûn direnişe geçtiği ve Mustafa Kemal’in eşsiz askeri dehasıyla başarıya ulaştığı büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu zafer, Cumhuriyetimizin ikinci adamı İsmet İnönü’nün deyimiyle ‘bir askeri sanat eseri’dir. Muhteşem bir azmin, fevkalade bir inancın tezahürüdür. Bugün bu kutsal topraklarda onurumuzla yaşamamızı bu zafere imza atanların kahramanlıklarına borçluyuz. Bizlere onurlu bir gelecek, köklü bir mazi, özgür Türkiye Cumhuriyeti’ni sunan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ismini bilmediğimiz ama kahramanlıklarıyla destanlar yazdıran yiğitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” dedi.