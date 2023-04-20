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Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni, Konak Meydanı'nda gösterildi

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" Konak Atatürk Meydanı'nda canlı yayınlandı

Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni, Konak Meydanı'nda gösterildi
20 Nisan 2023 Perşembe 22:00

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen tören öncesi, İzmir'in tarihi simgesi Saat Kulesi'nin de yer aldığı meydana dev ekran kuruldu.

Karadeniz doğal gazına ilişkin bilgilendirme videolarının gösterildiği ekranda Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni de canlı gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in törendeki konuşmaları da vatandaşlar tarafından izlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #konak meydanı #Karadeniz gazı #Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni
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