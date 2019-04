Karadenizlilerden Utku Gümrükçü'ye destek

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) Genel Başkanı Aydın Özyar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret ettiği Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Ege'de Karadeniz birliğini gerçekleştirmek için kurulan Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu yönetimi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü makamında ziyaret etti. EKAF Genel Başkanı Aydın Özyar, üyesi olan 54 dernekle Karadenizlilerin ve ülkenin güçlenmesi için bir araya geldiklerini belirterek, Başkan Utku Gümrükçü'ye yeni görevinde başarılar diledi. Federasyon olarak her zaman Başkan Utku Gümrükçü'nün yanında olacaklarını ifade eden Başkan Özyar, "Utku Gümrükçü başkanımıza başarılar diliyoruz. Federasyon olarak kendisinin destekçisiyiz ve her zaman yanındayız. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız" dedi.

Kendisinin de baba tarafından Karadenizli olduğunu ve bir dönem Artvinliler Derneği başkanlığı yaptığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli'de enerji ve potansiyelimiz var. Çiğlimiz 135 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor ve ilçemizde her memleketten insanımız var. Çiğli'de barış ve kardeşlik ortamında yaşıyoruz. 5 yıl içinde hedeflerimiz ve oluşturacağımız güçlü belediye yapısıyla önemli işler başarmayı planlıyoruz. İşimiz zor ama başaracağız" diye konuştu.

EKAF Başkanı Aydın Özyar, başarılar dilediği Başkan Gümrükçü'ye İzmir kitabı ve Karadeniz yöresine özgü ürünler hediye etti.