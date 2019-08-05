Karagöl'ün kurtuluşu Değirmendere Barajı

Aziz Kocaoğlu zamanında ÇED raporu alınan Değirmendere Barajı'nın neden yapılmadığını soran bölge halkı Başkan Tunç Soyer'den destek bekliyor. Bölgede yapılması planlanan taş ocağını durduran İzmir 2. Bölge İdare Mahkemesi, gerekçeli kararında barajı olumsuz etkiler demişti. Aynı yerde ÇED sürecini bekleyen iki adet taş ocağı Tabiat Parkı için tehdit oluşturuyor. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, konuyla ilgili Soyer'le görüşeceğini söyledi.

ÖZEL - Halil Özcan / Karagöl Tabiat Parkı yakınında açılması planlanan S.K.Y İnşaat firmasına ait taş ocağına İzmir Valiliği 'ÇED gerekli değildir' kararı vermişti. Bu kararla çalışmaya başlayan firma, elektrik direkleri, trafo ve yol çalışmalarını tamamlamış, alandaki ağaçları kesmişti. Bu sırada Menemen Çevre ve Dayanışma Platformu'nun avukatları ve bölge halkının imzalarıyla İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde açılan dava kazanıldı. Mahkeme, taş ocağının bitki örtüsüne ve özellikle Değirmendere Barajı'na zarar vereceği gerekçesiyle Valiliğin, 'ÇED gerekli değildir' kararını durdurmuştu. Aynı şirket, bu defa ÇED için rapor hazırladı ve süreç başladı. Bu devam ederken ROGE isimli inşaat firması da yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir alanda taş ocağı açmak için ÇED raporu sundu. İki şirket de ÇED sürecinden geçerse Karagöl Tabiat Parkı tehdit altına girecek.

Taş ocağının tozu 100 kilometre gider

Bölge halkını dinleyen CHP İzmir Milletvekili Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, "Taş ocağı işletmesi, altındaki kayaca ulaşmak için öncelikle üst katmandaki bitki örtüsünü yok eder. Taş ocağındaki patlatma, kırma gibi işlemlemlerin ardından farklı boyutlarda mıcır haline getirirler. Bütün bu kırma, parçalama, eleme işlemleri yapılırken çevreye sürekli toz yayılır. O tozun çok daha fazlası malzeme taşıyan kamyonların trafiğinden kaynaklanan tozdur. Toprak yolda özellikle. Uzaktan bakıldığında taş ocağı işletmesi ve yol boyunca toz bulutunu görürüsünüz. Bu toz partikülü 100 kilometreye kadar rüzgarla taşınabiliyor." dedi.

Uçuşan tozun bitkinin yaprağına yapışarak suyunu emdiğine dikkat çeken Sındır, "şöyle devam etti: "Bitkinin suyunu buharlaştırır ve kurutur. Bitki, güneşten aldığı enerjiyle gelişir. Toz, bitkinin güneşle irtibatını keser. Biz nasıl nefes alıp veriyorsak bitkiler de nefes alıp verir. Toz, bitkinin nefes alıp veren hücrelerini tıkar. Bitki nefes alıp veremez. Yani, tozun olduğu yerde çevre katliamı olur. Bunu önlemek mümkün değil. Bir taş ocağı, hele de çevresinde bitki dokusu ve tarımsal üretim varsa yok eder."

Bölgemizde fay hattı çok

inşaatlar ve yol çalışmaları için gerekli olan taş ocaklarının yapılmasına karşı olmadıklarını ancak ormanlık alanlara yapılmasına karşı çıktıklarını belirten Sındır, "Makilik bile olmayan bir alanda git taş ocağını yap ona bir şey demiyoruz. Özellikle bölgemizde fay hattı çok. Madencilerin iştahını kabartan maden olduğu söylenir. O madene erişmek için çevreyi yok ederler. Bizim yer altı zenginliğimiz var derken yer üstü zenginliklerimizi yok etmeye kimsenin hakkı yok. Ekonomik kaygılar ile para kazanacağım derken ekolojiyi yok etme hakkı kimsede olamaz." ifadelerini kullandı.

Aziz Kocaoğlu'nu 2017'de ziyaret eden heyette Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu, Esnaflar Odası Başkanı Mesut Damar, Sanatkarlar Odası Başkanı Can Kahvecioğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabri Kurt, Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Recai Önal, Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Veli Kan, Tariş Dönem Başkanı Mehmet Sarı, Belediye Meclis Üyesi Tanzer Sucu, Muhtarlar Derneği Kurucu Başkanı Rahmi Arslan, eski Çaltı Muhtarı Gürol Kaplan, emekli Mehmet Çoban ve Av. Diler Bosut Güven vardı. Heyet, Aliağa kaynaklı sanayi kirliliği, Gediz nehri kirliliğini ve tarımsal sulama ve içme suyu kaynağı olarak yapılması düşünülen Değirmendere Barajı'nı gündeme getirmişti. Aziz Kocaoğlu da baraj için ÇED alındığı müjdesini iletmişti.