Karakayalı'dan 'birlik' vurgulu bayram mesajı

Kemalpaşalı hemşerilerimiz Kurban Bayramını tebrik eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Kurban Bayramının Kemalpaşalı hemşerilerimizle birlikte tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karakayalı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi olan bayramlar küslüklerin bittiği, büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günlerdir. Bayramlar, bir toplumda millet olmanın, omuz omuza olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, kuvvetlendiği günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle adalet ve dayanışma ruhunu kaybetmeden; hep birlikte sevgi, huzur, kardeşlik ve barış dolu nice bayramlar geçirmemiz dileğiyle Kurban Bayramımız kutlu olsun..”