Karar alma sürecinde kadın yok

Serter, 'Kadınların ekonomik ve fiziksel şiddete maruz kalması, karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit temsil edilememesi kadın meselesi değil insan hakları ve demokrasi meselesidir. Bir ülkede karar alma süreçlerinde kadının yarısı temsil edilemiyorsa alınan kararların demokratikliğinden söz edemeyiz' dedi.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ve Konak Belediyesi ortaklığında 5 Aralık Kadın Hakları dolayısıyla gerçekleştirilen 'Kadın Yoksa Demokrasi Yok' paneli İzmir Ticaret Odası(İZTO) konferans salonunda yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 26. Dönem CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan Toker konuşmacı olarak yer alırken CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Türkan Miçoğlu sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kadın panele katıldı. 13 yaşından önce kadınların evlendirilmesi ile ilgili meclisten geçen yasayı protesto etmek için İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un bileğine kırmızı kurdele bağladı.

Demokrasi sorunu

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, kadınların Atatürk ve İnönü'nün önderliğinde bazı Avrupa ülkelerinden önce haklara sahip olduğunu hatırlattı. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın hakları konusunda Türkiye'nin dünyaya sıralamasında ikinci olduğunu fakat günümüzde 118'inci sırada yer aldığını ifade eden Serter, "Kadınların ekonomik ve fiziksel şiddete maruz kalması, karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit temsil edilememesi kadın meselesi değil insan hakları ve demokrasi meselesidir. Bir ülkede karar alma süreçlerinde kadının yarısı temsil edilemiyorsa alınan kararların demokratikliğinden söz edemeyiz. Kadın ve erkekler ele ele verirsek cinsiyetçi ve eril anlayışın üstesinden geleceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Pozitif ayrımcılık

Konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin kalkınabilmesi ve özgürlükçü bir ortam yaratabilmesi için Türk kadının hak elde etmesi için çalışıldığını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk, Birleşmiş Milletlerin yirmi yıl sonra kabul ettiği Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nden çok daha önce hem insan hakları hem de kadın hakları açısından fikirlerini uyguladığını dile getiren Batur, "Kadın ve erkeklerin toplumsal yaşamın her yerinde eşit olmasını savunuyoruz. Kadınları baskı altına almaya çalışan anlayışı görüyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Konak Belediyesi, kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak bu konudaki görüşlerini açıkça belirtiyor" dedi.

Kadın inkılabı

5 Aralık 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlara siyasal hak veren kanunu verenin İsmet İnönü olduğunu vurgulayan 26. Dönem CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan Toker, kadın haklarını her zaman savunacağını söyledi. Cumhuriyetin ilanıyla beraber kadının toplumsal yaşamda yer edinebildiğini belirten Toker, "Dedem İsmet İnönü, Türk İnkılabını kadın inkılabı olarak vurguluyor. Kadınların özgürlüklerine kavuşması için dur durak bilmeden çalışan Atatürk'e ve İnönü'ye şükranlarımı sunuyorum" dedi. Moderatörlüğünü İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Itır Bağdadi'nin yaptığı oturuma Güzelbahçe Yalı Mahallesi Muhtar Adayı Oya Türkeli, Çiğli Ahmet Taner Kışlalı Mahalle Muhtar Adayı Hüsniye Babacan Gömlekli ve Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Canan Öztürk katıldı. Oturumunda kadın adayların yaşadığı zorluklar ve adaylar üzerindeki toplumsal baskılar konuşuldu. İzmir'in üç belediye başkanının siyasetten önce ve sonrasının ele alındığı moderatörlüğünü İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter'in yaptığı oturuma Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan katıldı. Oturumunda belediye başkanlarının siyaset içinde kadın olarak yaşadıkları ve çevrelerinin destekleri konuşuldu.