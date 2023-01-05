Karar sonrası Başkan Arda'dan açıklama: Asla üzgün değilim, karar siyasi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hükmün açıklanması geriye bırakılarak 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme sonrası belediye binası önünde açıklamada bulunan Başkan Arda, cezanın siyasi bir karar olduğunu belirterek "Asla üzgün değilim. Gaziemir'e hizmet etmemi hiçbir güç engelleyemeyecek" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla, siyasi yasak ve hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar belli oldu. Başkan Arda'ya Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 15 gün hapis cezası verilirken mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme sonrasında belediye binasında önünde Başkan Arda, basın açıklamasında bulundu. Açıklamada Başkan Arda'ya eşi Deniz Arda, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, CHP'li belediye meclis üyeleri, CHP'li ilçe yöneticileri, belediye bürokratları, belediye emekçileri ve Gaziemirliler yalnız bırakmadı.

"Asla üzgün değilim"

"Mevlana'nın güzel bir sözü var; Ayağınıza batan dikenler aradığınız gülün habercisidir" sözleriyle açıklamasına başlayan Başkan Arda, "Çok önemli bir görevi icra ediyoruz. CHP'nin sandıkta kazandığı başarıyı içlerine sindiremeyenler, 4 yıldır Gaziemir Belediyesi'nde canla başla çalışmamızı, başarımızı içine sindiremeyenler, tüm CHP'li belediye başkanlarına yönelik baskıyı burada da yapmaya çalıştılar. Bir siyasi dava, asla kabul etmeyeceğimiz bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. Davanın hakimini ve savcıyı değiştirdiler. Çünkü gidişat bizim lehimizdeydi. Bu, AKP iktidarının bugüne kadar başvurduğu bir yöntem... Bir ceza aldık, 1 yıl 15 gün. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Vicdanlara sığmayacak bir karar. Bu cezanın siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Asla üzgün değilim. Gaziemir'e hizmet etmemi hiçbir güç engelleyemeyecek" diye konuştu.

İmamoğlu'na destek

Sözlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hatırlatarak devam eden Gaziemir Belediye Başkanı Arda, "İstanbul'da yapılmaya çalışılan şeyi yakından takip ediyoruz, Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza tamamen siyasidir. Bu cezalar, CHP'li belediye başkanları üzerinden yürütülmeye çalışılan bir olumsuz algı çalışmasıdır" dedi.

Burada bitmeyecek

Dava sürecine dair açıklamalarda bulunan Başkan Arda, "Dava süresince hesabın bize ait olmadığını dile getirdik, Emniyet'in siber suçlar birimi bunun olmadığını rapor etti. İddia makamı, benim de onayım olduğunda Amerika'dan bilgi istenebileceğini söylediğinde 'gereği neyse yapın' dedik. Amerika'ya 2 defa yazıldı, 2 defa cevap geldi. Bizim suçluluğumuzla ilgili hiçbir dayanak yoktu. Bugün, hakimin değiştirilmesiyle siyasi bir karar verileceğini biliyorduk. Aleyhime karar verildi. Bu burada bitmeyecek. Görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

"Gaziemir için çalışmaya devam"

Olumsuz algı yaratmaya çalışanların hayal kırıklığına uğradığını da belirten Başkan Arda, "Gaziemir Belediyesi'ni nasıl yönettiğimizi çalışanlarımız biliyor. Yaşadığımız bu zor dönemde borçları kapatarak, çalışanlarımızın maaşlarını ödeyerek, yatırım yaparak hassasiyetle görevlerimizi yapıyoruz. Çok onurlu bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla kutlayacağız. Tıkır tıkır çalışmaya, teker teker yapmaya devam edeceğiz. Bizi hiçbir güç bu görevi yapmaktan alıkoyamayacak. Hayal kırıklığına uğrayan arkadaşlar için de çok üzgünüm. Onlar da bizim yanımızda yer alsınlar, Gaziemir için çalışma konusunda bize destek olsunlar. Şimdi görevimin başına dönüyorum. Bu defter burada kapandı. Gaziemir için canla başla, Tunç(Soyer) başkanın dediği gibi 'aşkla' çalışmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımız birer birer hayat geçiyor, projelerimiz hızla devam ediyor. Gaziemir için çalışmaya devam" şeklinde konuştu.