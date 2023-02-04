KARBEL AŞ'de toplu iş sözleşmesi sevinci

Karabağlar Belediyesi'nin, KAR-BEl AŞ'deki toplam 930 çalışanı enflasyon karşısında ezdirmeyerek sosyal ve mali haklarında yüzde 100 oranında iyileştirme yaptığı toplu iş sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında törenle imzalandı

Karabağlar Belediyesi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen törene, Başkan Selvitopu ve Genel Başkan Çalışkan'ın yanı sıra, Genel İş'in Genel Sekreteri Şükret Sevgener, TİS Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haytar Kara, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, sendika yöneticileri,işyeri temsilcileri ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, çalışanların geçinmeleri için belirli bir ekonomik gelire sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Toplu iş sözleşmesi sürecine de bu anlayışla baktık. Bu bakış açısıyla sözleşmemizi bağıtladık. Karabağlar'da yaşayan 500 bin kişiye ait bütçemizi hakça paylaştırmamız, her kesime dengeli bir şekilde pay ayırmamız gerekiyor. Hassasiyetimiz bu yönde" dedi.

Karabağlar Belediyesi çatısı altında yan yana çalışan memur ve işçiler arasında ücret farkı oluşmamasına özen gösterdiklerini belirten Başkan Selvitopu, "Çalışma barışı açısından bu önemli bir konu. Karabağlar Belediyesi çalışanları belirli bir ücret istikrarına kavuşmuş olacak. Bu zorlu ekonomik koşullarda ayakta kalarak görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecekler. Ayrıca sözleşmemize eklediğimiz 6 aylık TÜFE zamları da çalışanlarımızın enflasyonla ilgili kaygılarını giderecek. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Genel İş Genel Başkanı Çalışkan da, Başkan Selvitopu'nun zor bir süreçte, çalışanlar açısından önemli bir kazanıma imza attığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra toplu iş sözleşmesi, Başkan Selvitopu, Genel Başkan Çalışkan ve sendika yöneticileri arasında imzalandı.

İmzalanan sözleşme kapsamında Karabağlar Belediyesi KAR-BEl A.Ş de çalışan işçilerin sosyal ve mali haklarında yüzde 100 iyileştirme yapılırken, en düşük yevmiye ücreti de 400 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca çalışanların ücretlerine 6 aylık enflasyon güvencesi verildi.