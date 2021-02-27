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KARBEM'de yeniden yüz yüze eğitim

Lise ve üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim olanağı sunulan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (KARBEM) yüz yüze eğitimler yeniden başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında hizmet veren merkezde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özellikle dikkat ediliyor

KARBEM'de yeniden yüz yüze eğitim
27 Şubat 2021 Cumartesi 13:11

KARBEM, Karabağlar Belediyesi'nin önemli sosyal projelerinden biri olmaya devam ediyor. Salgının seyrine bağlı olarak zaman zaman online eğitim verilen merkez, alınan son kararlar doğrultusunda yeniden yüz yüze eğitime başladı. 8., 12. sınıflar ve mezunlardan oluşan öğrenciler, pandemi önlemlerine uyarak LGS ve YKS sınavlarına hazırlanıyor.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında, bina ve sınıf girişlerine dezenfektan yerleştirildi. Maskesiz öğrenci kabul edilmezken sınıf mevcutları da her 4 metrekareye 1 kişi yerleşecek şekilde oluşturuldu. Büyüklüklerine göre sınıflara en fazla 8 öğrenci kabul ediliyor.

Özel önem!

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla KARBEM'e özel önem verdiklerini vurguladı. Geçen yıl öğrencilere online hizmet veren merkezin yeniden yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Tüm öğrencilerimizin yolu açık olsun. Umarım bu zor süreçte sınavlarına sağlıklı bir şekilde hazırlanırlar ve başarıya ulaşırlar. Ailelerinin ve bizlerin gururu, mutluluğu olmaya devam ederler. Hepsine kolaylık ve zihin açıklığı diliyorum" dedi.

KARBEM öğrencileri, geçen yıllarda girdikleri LGS ve YKSK sınavlarında başarılarıyla dikkat çekmişti.

Etiketler; #karbem #yüz yüze eğitim
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