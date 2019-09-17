KARBEM ışık saçıyor!

Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), örnek oluşturuyor. Lise ve üniversiteye hazırlanan yüzlerce gencin yararlandığı merkezde, idealist ve dinamik bir öğretim kadrosu hizmet veriyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, KARBEM'i ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diledi.

Belediye olarak eğitime özel önem verdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, öğrencilere, "Bugünün teknolojisi nedeniyle her türlü bilgiye kolayca ulaşma olanağınız var. Bu olanağı iyi değerlendirin. Sizlerin başarısı ailelerinizi olduğu kadar bizleri de mutlu eder. Umarım gelecekte bu ülkeyi yönetecek, topluma yararlı iyi birer vatandaş olursunuz" diye seslendi.Başkan Selvitopu onlardan ayrıca, ders dışındaki saatlerde bol bol kitap okumalarını; bilim, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgilenmelerini de istedi.

Bu konuda tasarruf etmiyoruz

Daha sonra KARBEM öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan Selvitopu, şunları söyledi: "Eğitim bizim için çok önemli. Belediye olarak bu konuda tasarruf etmiyoruz. Sadece dersane değil, okullar anlamında da gereken katkıyı vermeye çalışıyoruz. Bu yıl bir görevimiz daha var. Kız öğrenci yurdumuzu açtık. Şu anda kayıtlar devam ediyor. 284 öğrenci kapasiteli yurdumuz, standartlar açısından İzmir'in en iyilerinden.

Bunları yaparken sizlerden isteğimiz, zamanı verimli geçirmeniz. Çünkü bu ülkeye karşı hepimizin sorumluluğu var." Ziyarete, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş, KARBEM Yetkilisi Hakkı Karadeniz, Selvili Mahallesi Muhtarı Yücel Yıldız da katıldı. KARBEM'de ücretsiz eğitim alan gençler, kazandıkları başarılarla dikkat çekiyor. Devrim Mahallesi'ndeki merkez ve Aydın Mahallesi'ndeki şube olmak üzere 2 ayrı noktada hizmet veren KARBEM, gençlerin hayallerini gerçekleştiriyor. Bu yıl sınava giren öğrencilerin tamamına yakını üniversiteyi kazanmayı başardı.