KARGEM ile LGS şampiyonu

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), bu yıl LGS'de Türkiye şampiyonu çıkardı. Sınavdan 500 tam puan alan İlke Hür Eyiol, ilk hedefi olan İstanbul Erkek Lisesi'ne yerleşmeyi başardı.

Karşıyaka Metin Aşıkoğlu Ortaokulu öğrencisi olan ve Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi'nde eğitim alan İlke Hür Eyiol, 2019 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) büyük bir başarıya imza attı. 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin girdiği sınavda tüm soruları doğru cevaplayan İlke, bu yıl 500 tam puan alan 565 öğrenciden biri oldu. Türkiye birincileri arasına girerek Karşıyaka'ya büyük gurur yaşatan başarılı öğrenci, eğitim yaşamını en büyük hayali olan İstanbul Erkek Lisesi'nde sürdürecek.

Planlı çalıştım

Başarısını planlı çalışmaya borçlu olduğunu anlatan İlke Hür Eyiol, "7. sınıfın bittiği yaz kendime hedef koydum. Geniş ailem içerisinde efsane olmak istediğimi fark ettim. Sene boyunca planlı ve disiplinli şekilde çalıştım. Sadece ders odaklı olmadım, sinemaya ve gezilere de gittim, sosyalleştim. Okulda benden daha başarılı arkadaşlarım vardı. Ama üzülmek yerine, bu durumu motivasyon kaynağı olarak kullandım. Son haftalarda sürekli evde ve KARGEM'de denemeler çözdüm. Sistemli çalışmamın sonucunda sene sonunda okul birincisi olarak okul kütüğüne ismim de çakıldı. Bu da benim ve ailem için ayrı bir övünç kaynağı oldu. KARGEM'in başarıma önemli katkıları var. Tek tercihim olan İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyacağım için çok mutluyum. Bana destek olan arkadaşlarıma, aileme, okuldaki ve KARGEM'deki öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

En büyük mutluluğumuz

İlke Hür Eyiol ile bir araya gelerek başarısı için kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezimizde çocuklarımıza ücretsiz eğitim desteği sağlıyor, onları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. İlke gibi pırıl pırıl evlatlarımızın adım adım hedeflerine ulaştıklarını görmek bizler için en büyük mutluluk. Karşıyakamızın gurur kaynağı olan İlke'yi bir kez daha yürekten kutluyor, tüm öğrencilerimize eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum. Her zaman destekçileri olacağız" diye konuştu.