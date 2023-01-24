Kargo taşıyan TIR alev alev yandı

İzmir-Aydın yolunda, kargo yüklü TIR'da seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. TIR ve kargolar, kullanılamaz hale geldi

İzmir-Aydın yolu Germencik Kızılçam viyadüğünde, kargo şirketine ait olan, Murat Birer yönetimindeki TIR, seyir halindeyken alev aldı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Birer'in yara almadan kurtulduğu yangında TIR, kullanılamaz hale gelirken, kargolar ise tamamen yandı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.