Karısını öldürdü hakime 'Aklıma bir şey gelmiyor' dedi

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat'ın (53) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada söz verilince "Aklıma bir şey gelmiyor" diyen tutuklu sanık, akli dengesinin yerinde olup, olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi

Biri engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat arasında, Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nün ertesi günü olan 26 Kasım 2019 tarihinde, Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katında bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Polat, eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirirken, '155 Polis İmdat' hattını arayan Yakup Polat, eşini öldürdüğünü söyledi.

Eve gelen polis Polat'ı gözaltına aldı. Tutuklanan Yakup Polat hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün görülen 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Yakup Polat, çiftin babalarından şikayetçi olan çocukları, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik katıldı.

Duruşmada, sanık avukatı, müvekkilinin olay tarihinde akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesini talep etti. Çiftin çocuklarının avukatı ise sanığın olaydan önce evine ait faturaları ödediği ve yapı kayıt belgesi için başvuruda bulunduğunu belirtip, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu öne sürerek, talebe itiraz etti.

'AKLIMA BİR ŞEY GELMİYOR'

Söz verilen sanık Yakup Polat ise, "Aklıma bir şey gelmiyor" dedi. Mahkeme heyeti de Polat'ın olay tarihinde akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ederek, duruşmayı erteledi.