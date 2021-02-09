HÜNER COŞKUNER'E VEDA
HÜNER COŞKUNER'E VEDA
0
UZAYLILAR DÜNYAYA İNİŞ YAPTI
UZAYLILAR DÜNYAYA İNİŞ YAPTI
0
FELAKET: 14 ÖLÜ, 150 KAYIP
FELAKET: 14 ÖLÜ, 150 KAYIP
0
AZ UYKUNUN BİR ZARARI DAHA
AZ UYKUNUN BİR ZARARI DAHA
0

Karısını öldürdü hakime 'Aklıma bir şey gelmiyor' dedi

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat'ın (53) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada söz verilince "Aklıma bir şey gelmiyor" diyen tutuklu sanık, akli dengesinin yerinde olup, olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi

Karısını öldürdü hakime 'Aklıma bir şey gelmiyor' dedi
09 Şubat 2021 Salı 09:11

Biri engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat arasında, Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nün ertesi günü olan 26 Kasım 2019 tarihinde, Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katında bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Polat, eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirirken, '155 Polis İmdat' hattını arayan Yakup Polat, eşini öldürdüğünü söyledi.

Eve gelen polis Polat'ı gözaltına aldı. Tutuklanan Yakup Polat hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün görülen 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Yakup Polat, çiftin babalarından şikayetçi olan çocukları, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik katıldı.

Duruşmada, sanık avukatı, müvekkilinin olay tarihinde akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesini talep etti. Çiftin çocuklarının avukatı ise sanığın olaydan önce evine ait faturaları ödediği ve yapı kayıt belgesi için başvuruda bulunduğunu belirtip, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu öne sürerek, talebe itiraz etti.

'AKLIMA BİR ŞEY GELMİYOR'

Söz verilen sanık Yakup Polat ise, "Aklıma bir şey gelmiyor" dedi. Mahkeme heyeti de Polat'ın olay tarihinde akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ederek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #eşini baltayla öldürdü
Önceki Haber
Kuyumcular Sevgililer Günü muafiyeti istiyor
Sonraki Haber
Akraba ziyaretine gittiği evde silahlı saldırıya uğradı
İzmir'de selden zarar görenlere 2 bin TL-15 bin TL arasında destek
İzmir'de selden zarar görenlere 2 bin TL-15 bin TL arasında destek
0
Akraba ziyaretine gittiği evde silahlı saldırıya uğradı
Akraba ziyaretine gittiği evde silahlı saldırıya uğradı
0
Kuyumcular Sevgililer Günü muafiyeti istiyor
Kuyumcular Sevgililer Günü muafiyeti istiyor
0
Pandemi nedeniyle kirasını ödeyemeyen kadına, ev sahibinden saldırı
Pandemi nedeniyle kirasını ödeyemeyen kadına, ev sahibinden saldırı
0
Cami minaresinden düşen parçalar korkuttu
Cami minaresinden düşen parçalar korkuttu
0
Gelinlik atölyesinde yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu
Gelinlik atölyesinde yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.