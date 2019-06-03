Karma eğitimin ihlalini mahkeme aydınlatacak

İzmir'deki bazı İmam Hatip liselerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı şekilde eğitim gördüğünü iddia eden ve konuya ilişkin İzmir Valiliğine yapılan şikayet ve başvuruların görmezden gelindiğini belirten Eğitim-İş sendikası, yargıya taşıdığı konu mahkeme heyeti tarafından haklı bulundu. Eğitim-İş Eğitim İş İzmir 2 nolu Şube Başkanı Ahmet Cangı,"Laik, bilimsel, demokratik, ulusal ve karma eğitime yönelik ihlallerin sonuna kadar takipçisi olacağız ve gerekli işlemleri yapmak için Eğitim-İş olarak tüm gücümüzü kullanacağız" dedi.

Doğancan Bingöl -İzmir genelinde karma eğitime aykırı uygulamaların söz konusu olduğu ve çok sayıda okulda da bunun ihlal edildiğine dair kamuoyunda oluşan tepki üzerine Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası tarafından İzmir Valiliğine açılan davada mahkeme heyeti iddiaların bir soruşturma açılarak incelenmesi ve aydınlatılması yönünde karar verdi.

Eğitim-İş tarafından kazanılan davaya ilişkin açıkama yapan Eğitim İş İzmir 2 nolu Şube Başkanı Ahmet Cangı, İmam Hatip liselerinde gerçekleştirilen bir ziyarette kız ve erkek öğrencilerin birbirinden ayrı bir şekilde eğitim gördüklerini gözlemlediklerini söyledi.

-"Görmezden gelindik"

Cangı, kız ve erkek öğrencilerin koridorlarının ayrı bir şekilde okulun tasarlandığı yönünde tespitleri olduğunu belirterek, "Biz bu tespitleri yaptıktan sonra İzmir'de bir basın açıklaması yaparak savcılığa suç duyurusunda bulunmak istedik. Daha sonra genel merkezimiz bu durumu sahiplenerek genel merkez nezdinde bu başvuruyu yapalım dedi. İzmir'de bir çalışma yaptık. Tüm okulları taradık. Karma eğitimi ihlal eden okulların listesini ortaya koyduk. Bu listemizi genel merkezimize gönderdik. İzmir Eğitim-İş şubelerinin gönderdiği bu rapor doğrultusunda genel merkezimiz İzmir İl Milli Eğitim müdürlüğüne bir başvuru yaptı ama görmezden gelindik." diye konuştu.

-Dava yolunu seçtik

Taleplerine yanıt alamadıklarını ve görmezden gelindiklerini iddia eden Cangı, şunları söyledi:

"İdare bu yaklaşımı Anayasa Milli Eğitim Kanunu ve Cumhuriyet temel değerlerine aykırı olan okulların sınıflarında, koridorlarında ve kantilerinde cinsiyete göre ayrıldığını savunarak mahkemeye başvurduk. Bunun sonucunda da mahkeme dün itibariyle bizi haklı buldu. Yani idarenin bizim taleplerimizi göz ardı eden ve umursamaz tavrı mahkeme tarafından tescillendi. Bu karara göre İzmir Valiliğinin dikkate almayan tavrını ortaya koyduk."

-"Mücadelemizi bırakmayacağız"

Bu süreçten sonra karma eğitimi ihlal eden ilçelerdeki okulların tespitini yapmaya başlayacaklarını söyleyen Cangı, "Biz mücadelemizi bırakmayacağız. Laik, bilimsel, demokratik, ulusal ve karma eğitime yönelik ihlallerin sonuna kadar takipçisi olacağız ve gerekli işlemleri yapmak için Eğitim-İş olarak tüm gücümüzü kullanacağız" ifadelerini kullandı.